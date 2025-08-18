В Украине резко вырос спрос на авто из Китая: какие модели активно покупают (фото)
Украинцы стали покупать значительно больше авто из Китая. Наибольшим спросом пользуются недорогие электромобили.
За июль 2025 года в Украине поставили на учет 2072 авто из Китая, что сразу на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Примечательно, что 89% проданных авто из Китая в Украине — электромобили. Это один из немногих сегментов отечественного авторынка, в котором преобладают новые авто.
Самые популярные авто из Китая за июль — BYD, Honda и Volkswagen. Как в новом, так и в подержанном сегменте лидирует электрокроссовер BYD Song Plus.
Новых авто из КНР за прошлый месяц продали 1707, что на 52% больше, чем в июле 2024 года.
Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за июль 2025 года:
- BYD Song Plus — 391 проданное авто.
- Honda e:NS1 — 206 ед.
- Volkswagen ID.Unyx — 131 ед.
- Zeekr 7X — 104 ед.
- Audi Q4 — 89 ед.
Подержанных авто из КНР зарегистрировали 365, то есть на 40% больше, чем в прошлом году.
Самые популярные авто с пробегом из Китая в Украине:
- BYD Song Plus — 28 зарегистрированных авто.
- Audi Q4 — 27 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 24 ед.
- Polestar 2 — 23 ед.
- Zeekr 001 — 22 ед.
