В Украине резко вырос спрос на авто из Китая: какие модели активно покупают (фото)

Украинцы стали покупать значительно больше авто из Китая. Наибольшим спросом пользуются недорогие электромобили.

За июль 2025 года в Украине поставили на учет 2072 авто из Китая, что сразу на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Примечательно, что 89% проданных авто из Китая в Украине — электромобили. Это один из немногих сегментов отечественного авторынка, в котором преобладают новые авто.

Электрокар Honda e:NS1 пользуется спросом в мире Фото: Honda

Самые популярные авто из Китая за июль — BYD, Honda и Volkswagen. Как в новом, так и в подержанном сегменте лидирует электрокроссовер BYD Song Plus.

Новых авто из КНР за прошлый месяц продали 1707, что на 52% больше, чем в июле 2024 года.

Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за июль 2025 года:

BYD Song Plus — 391 проданное авто. Honda e:NS1 — 206 ед. Volkswagen ID.Unyx — 131 ед. Zeekr 7X — 104 ед. Audi Q4 — 89 ед.

Подержанных авто из КНР зарегистрировали 365, то есть на 40% больше, чем в прошлом году.

Самые популярные авто с пробегом из Китая в Украине:

BYD Song Plus — 28 зарегистрированных авто. Audi Q4 — 27 ед. BYD Sea Lion 07 — 24 ед. Polestar 2 — 23 ед. Zeekr 001 — 22 ед.

