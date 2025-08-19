В Украине вырос спрос на авто из США: какие "битки" покупают чаще всего (фото)

Подержанные авто из США в Украине снова становятся популярными. Чаще всего завозят электромобили Tesla после ДТП.

За июль 2025 года в Украине приобрели почти 4,8 тыс. авто из США, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Как и раньше, обычно в Украину завозят не слишком старые подержанные авто из США (средний возраст — 5,5 года), однако после ДТП — так называемые "битки".

Tesla Model Y — самое популярное авто из США в Украине Фото: Tesla

Наибольшим спросом стали пользоваться электромобили из США — их завезли 43% от общего количества машин. Доля бензиновых авто составляет 41%, гибридов — 8%, а дизельных моделей и авто с ГБО — по 4%.

Самые популярные авто из США — электромобили Tesla: они занимают первые два места в топ-5 моделей-лидеров. Также пользуются спросом компактные кроссоверы.

Самые популярные авто из США в Украине за июль 2025 года:

Tesla Model Y — 711 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 555 ед. Ford Escape — 347 ед. Nissan Rogue — 260 ед. BMW X5 — 227 ед.

Между прочим, в Украине продемонстрировали стремительный рост и продажи авто из Китая, причем из КНР тоже завозят преимущественно электрокары.

Также Фокус рассказывал, что на украинском рынке падает спрос на дизельные автомобили.