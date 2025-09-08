Какие подержанные авто выбирают украинцы: самые популярные модели (фото)

Украинцы активно импортируют авто с пробегом. Наибольшим спросом пользуются компактные модели С-класса и электромобили.

За август в Украине впервые поставили на учет 22,7 тыс. авто с пробегом, что на 1% больше, чем в июле. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf — самое популярное авто с пробегом в Украине Фото: Volkswagen

Средний возраст импортируемых подержанных авто составляет 8,4 года. Почти половина из них (48%) оснащены бензиновыми двигателями. Доля электрокаров составила 26%, дизельных моделей — 17%, гибридов — 6%, а авто с ГБО — 3%.

Самые популярные авто с пробегом в Украине — модели С-класса и электрокары. Лидерами в сегменте являются Volkswagen Golf и Tesla Model Y.

Спрос на подержанные Tesla Model Y растет Фото: Tesla Motors

Самые популярные подержанные авто в Украине за август 2025 года:

Volkswagen Golf — 1002 проданных авто. Tesla Model Y — 827 ед. Volkswagen Tiguan — 703 ед. Renault Megane — 687 ед. Tesla Model 3 — 651 ед. Skoda Octavia — 650 ед. Audi Q5 — 640 ед. Nissan Rogue — 633 ед. Nissan Leaf — 562 ед. Volkswagen Pasat — 456 ед.

Всего за 8 месяцев 2025 года в Украине первую регистрацию прошли 158,5 тыс. авто с пробегом, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

