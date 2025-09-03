Кроссоверы — в тренде: какие новые авто покупают украинцы в 2025 году (фото)
Украинские автолюбители отдают предпочтение моделям повышенной проходимости. Самые популярные авто на нашем рынке — кроссоверы и внедорожники.
За август 2025 года украинцы приобрели 6,8 тыс. новых автомобилей и подавляющее большинство из них были моделями повышенной проходимости. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В десятке лидеров украинского авторынка — только кроссоверы и внедорожники. На эти модели приходится 30% всех продаж в августе.
Самый популярный автомобиль в Украине неизменен — это кроссовер Renault Duster. Второе место занимает электромобиль BYD Song Plus, а третье — Toyota RAV4.
Примечательно, что в топ 10 моделей-лидеров попали сразу четыре электрокара. Все они завозятся неофициально из Китая.Важно
Самые популярные авто в Украине за август 2025 года:
- Renault Duster — 486 проданных автомобилей.
- BYD Song Plus — 361 ед.
- Toyota RAV4 — 299 ед.
- Hyundai Tucson — 251 ед.
- Volkswagen ID.Unyx — 206 ед.
- Honda e:NS1 — 202 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 175 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 155 ед.
- Toyota Yaris Cross — 148 ед.
- Volkswagen Touareg — 143 ед.
