Кроссоверы — в тренде: какие новые авто покупают украинцы в 2025 году (фото)

Украинские автолюбители отдают предпочтение моделям повышенной проходимости. Самые популярные авто на нашем рынке — кроссоверы и внедорожники.

Related video

За август 2025 года украинцы приобрели 6,8 тыс. новых автомобилей и подавляющее большинство из них были моделями повышенной проходимости. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В десятке лидеров украинского авторынка — только кроссоверы и внедорожники. На эти модели приходится 30% всех продаж в августе.

BYD Song Plus Фото: BYD Auto

Самый популярный автомобиль в Украине неизменен — это кроссовер Renault Duster. Второе место занимает электромобиль BYD Song Plus, а третье — Toyota RAV4.

Примечательно, что в топ 10 моделей-лидеров попали сразу четыре электрокара. Все они завозятся неофициально из Китая.

Важно

Без учета в ТЦК и МВД: в Украине упростили продажу автомобилей

Самые популярные авто в Украине за август 2025 года:

Renault Duster — 486 проданных автомобилей. BYD Song Plus — 361 ед. Toyota RAV4 — 299 ед. Hyundai Tucson — 251 ед. Volkswagen ID.Unyx — 206 ед. Honda e:NS1 — 202 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 175 ед. BYD Sea Lion 07 — 155 ед. Toyota Yaris Cross — 148 ед. Volkswagen Touareg — 143 ед.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz снимет с производства сразу две электрические модели.

Также мы писали, что на европейский рынок выйдет электрифицированный аналог VW Passat от BYD.