Кроссоверы — в тренде: какие новые авто покупают украинцы в 2025 году (фото)

Renault Duster 2024
Renault Duster остается самым популярным авто в Украине | Фото: Renault

Украинские автолюбители отдают предпочтение моделям повышенной проходимости. Самые популярные авто на нашем рынке — кроссоверы и внедорожники.

За август 2025 года украинцы приобрели 6,8 тыс. новых автомобилей и подавляющее большинство из них были моделями повышенной проходимости. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В десятке лидеров украинского авторынка — только кроссоверы и внедорожники. На эти модели приходится 30% всех продаж в августе.

BYD Song Plus
BYD Song Plus
Фото: BYD Auto

Самый популярный автомобиль в Украине неизменен — это кроссовер Renault Duster. Второе место занимает электромобиль BYD Song Plus, а третье — Toyota RAV4.

Примечательно, что в топ 10 моделей-лидеров попали сразу четыре электрокара. Все они завозятся неофициально из Китая.

Самые популярные авто в Украине за август 2025 года:

  1. Renault Duster — 486 проданных автомобилей.
  2. BYD Song Plus — 361 ед.
  3. Toyota RAV4 — 299 ед.
  4. Hyundai Tucson — 251 ед.
  5. Volkswagen ID.Unyx — 206 ед.
  6. Honda e:NS1 — 202 ед.
  7. Toyota Land Cruiser Prado — 175 ед.
  8. BYD Sea Lion 07 — 155 ед.
  9. Toyota Yaris Cross — 148 ед.
  10. Volkswagen Touareg — 143 ед.

