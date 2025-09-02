В Украине резко вырос спрос на авто: какие марки и модели покупают украинцы (фото)

Авторынок Украины постепенно восстанавливается после падения. За август он продемонстрировал лучший показатель в 2025 году.

В прошлом месяце украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 5% больше, чем в июле. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Вместе с тем, в августе 2024 года продали на 16% больше автомобилей, однако это обусловлено ажиотажным спросом на рынке. Как известно, тогда правительство планировало ввести военный сбор на авто в размере 15% и это вызвало скачок продаж.

Renault Duster остается самым популярным новым авто в Украине Фото: Renault

Лидер украинского авторынка неизменен — это Toyota с 999 проданными авто. Впрочем, к ней приблизился BYD (860 авто). Третью позицию занимает Renault (529 ед.).

Самые популярные автобренды в Украине за август 2025 года:

Toyota — 999 проданных авто. BYD — 860 ед. Renault — 529 ед. Volkswagen — 527 ед. Skoda — 407 ед. Hyundai — 393 ед. BMW — 337 ед. Honda — 328 ед. Suzuki — 231 ед. Audi — 225 ед.

Самое популярное авто в Украине неизменно — это кроссовер Renault Duster, который нашел 486 новых владельцев. Всего за 8 месяцев 2025 года украинцы приобрели 46 тыс. новых авто, что на 3% меньше, чем в прошлом году.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышел недорогой семейный кроссовер Citroen за $20 000.

Также Фокус рассказывал, что в Украине вырос спрос на авто из США.