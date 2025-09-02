В Украине резко вырос спрос на авто: какие марки и модели покупают украинцы (фото)
Авторынок Украины постепенно восстанавливается после падения. За август он продемонстрировал лучший показатель в 2025 году.
В прошлом месяце украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 5% больше, чем в июле. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Вместе с тем, в августе 2024 года продали на 16% больше автомобилей, однако это обусловлено ажиотажным спросом на рынке. Как известно, тогда правительство планировало ввести военный сбор на авто в размере 15% и это вызвало скачок продаж.
Лидер украинского авторынка неизменен — это Toyota с 999 проданными авто. Впрочем, к ней приблизился BYD (860 авто). Третью позицию занимает Renault (529 ед.).Важно
Самые популярные автобренды в Украине за август 2025 года:
- Toyota — 999 проданных авто.
- BYD — 860 ед.
- Renault — 529 ед.
- Volkswagen — 527 ед.
- Skoda — 407 ед.
- Hyundai — 393 ед.
- BMW — 337 ед.
- Honda — 328 ед.
- Suzuki — 231 ед.
- Audi — 225 ед.
Самое популярное авто в Украине неизменно — это кроссовер Renault Duster, который нашел 486 новых владельцев. Всего за 8 месяцев 2025 года украинцы приобрели 46 тыс. новых авто, что на 3% меньше, чем в прошлом году.
Между прочим, недавно на украинский рынок вышел недорогой семейный кроссовер Citroen за $20 000.
Также Фокус рассказывал, что в Украине вырос спрос на авто из США.