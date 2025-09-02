В Україні різко виріс попит на авто: які марки та моделі купують українці (фото)

Авторинок України поступово відновлюється після падіння. За серпень він продемонстрував найкращий показник у 2025 році.

У минулому місяці українці придбали 6,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 5% більше, аніж у липні. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Разом із тим, у серпні 2024 року продали на 16% більше автомобілів, проте це обумовлено ажіотажним попитом на ринку. Як відомо, тоді уряд планував ввести військовий збір на авто в розмірі 15% і це спричинило скачок продажів.

Renault Duster залишається найпопулярнішим новим авто в Україні Фото: Renault

Лідер українського авторинку незмінний — це Toyota з 999 проданими авто. Утім, до неї наблизився BYD (860 авто). Третю позицію посідає Renault (529 од.).

Найпопулярніші автобренди в Україні за серпень 2025 року:

Toyota – 999 проданих авто. BYD – 860 од. Renault – 529 од. Volkswagen – 527 од. Skoda – 407 од. Hyundai – 393 од. BMW – 337 од. Honda – 328 од. Suzuki – 231 од. Audi – 225 од.

Найпопулярніше авто в Україні незмінне – це кросовер Renault Duster, який знайшов 486 нових власників. Усього за 8 місяців 2025 року українці придбали 46 тис. нових авто, що на 3% менше, аніж торік.

