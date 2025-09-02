Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

В Україні різко виріс попит на авто: які марки та моделі купують українці (фото)

продажі нових авто
Авторинок України продемонструквав зростання в серпні | Фото: freepik

Авторинок України поступово відновлюється після падіння. За серпень він продемонстрував найкращий показник у 2025 році.

Related video

У минулому місяці українці придбали 6,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 5% більше, аніж у липні. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Разом із тим, у серпні 2024 року продали на 16% більше автомобілів, проте це обумовлено ажіотажним попитом на ринку. Як відомо, тоді уряд планував ввести військовий збір на авто в розмірі 15% і це спричинило скачок продажів.

Renault Duster
Renault Duster залишається найпопулярнішим новим авто в Україні
Фото: Renault

Лідер українського авторинку незмінний — це Toyota з 999 проданими авто. Утім, до неї наблизився BYD (860 авто). Третю позицію посідає Renault (529 од.).

Важливо
Без обліку в ТЦК і МВС: в Україні спростили продаж автомобілів
Без обліку в ТЦК і МВС: в Україні спростили продаж автомобілів

Найпопулярніші автобренди в Україні за серпень 2025 року:

  1. Toyota – 999 проданих авто.
  2. BYD – 860 од.
  3. Renault – 529 од.
  4. Volkswagen – 527 од.
  5. Skoda – 407 од.
  6. Hyundai – 393 од.
  7. BMW – 337 од.
  8. Honda – 328 од.
  9. Suzuki – 231 од.
  10. Audi – 225 од.

Найпопулярніше авто в Україні незмінне – це кросовер Renault Duster, який знайшов 486 нових власників. Усього за 8 місяців 2025 року українці придбали 46 тис. нових авто, що на 3% менше, аніж торік.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов недорогий сімейний кросовер Citroen за $20 000.

Також Фокус розповідав, що в Україні зріс попит на авто зі США.