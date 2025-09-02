В Україні різко виріс попит на авто: які марки та моделі купують українці (фото)
Авторинок України поступово відновлюється після падіння. За серпень він продемонстрував найкращий показник у 2025 році.
У минулому місяці українці придбали 6,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 5% більше, аніж у липні. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Разом із тим, у серпні 2024 року продали на 16% більше автомобілів, проте це обумовлено ажіотажним попитом на ринку. Як відомо, тоді уряд планував ввести військовий збір на авто в розмірі 15% і це спричинило скачок продажів.
Лідер українського авторинку незмінний — це Toyota з 999 проданими авто. Утім, до неї наблизився BYD (860 авто). Третю позицію посідає Renault (529 од.).Важливо
Найпопулярніші автобренди в Україні за серпень 2025 року:
- Toyota – 999 проданих авто.
- BYD – 860 од.
- Renault – 529 од.
- Volkswagen – 527 од.
- Skoda – 407 од.
- Hyundai – 393 од.
- BMW – 337 од.
- Honda – 328 од.
- Suzuki – 231 од.
- Audi – 225 од.
Найпопулярніше авто в Україні незмінне – це кросовер Renault Duster, який знайшов 486 нових власників. Усього за 8 місяців 2025 року українці придбали 46 тис. нових авто, що на 3% менше, аніж торік.
Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов недорогий сімейний кросовер Citroen за $20 000.
Також Фокус розповідав, що в Україні зріс попит на авто зі США.