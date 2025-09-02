На европейский рынок выйдет недорогой электрифицированный конкурент VW Passat от BYD (фото)

Новый BYD Seal 06 начнут продавать в Европе. Модель дебютирует в кузовах седан и универсал и со старта будет доступна в плагин-гибридных модификациях.

Related video

Европейская премьера BYD Seal 06 состоится через неделю на автосалоне ИАА в Мюнхене и вскоре после этого модель поступит в продажу по цене от 38 490 евро. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Новинка будет продаваться на европейском рынке под названием BYD Seal 6. 4,85-метровая модель D-класса станет более доступной электрифицированной альтернативой Volkswagen Passat и Skoda Superb.

Модель будут продавать в гибридном исполнении под названием BYD Seal 6 Фото: BYD Auto

Седан и универсал BYD Seal 6 DM-i отличаются обтекаемым дизайном и выдержаны в новом стиле марки с большим количеством граней. В салоне установлен сенсорный дисплей с диагональю 12,8 или 15,6 дюйма. Объем багажника седана составляет 491-1370 л, а универсала — 500-1535 л.

В линейке есть универсал Фото: BYD Auto

Базовая комплектация BYD Seal 6 включает климат-контроль, камеру, навигацию, адаптивный круиз-контроль, мониторинг "слепых" зон, электроприводы сидений и крышки багажника.

Семейная модель богато оснащена Фото: BYD Auto

На выбор предложат две модификации с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Базовый 184-сильный вариант оснащен батареей на 10 кВт∙ч и может проехать 50-55 км на электротяге.

Важно

Цена — всего $10 400: на рынок выходит самый дешевый электрокроссовер BYD (фото)

Топовая версия мощностью 212 сил имеет большую батарею емкостью 19 кВт∙ч и способна преодолеть 100-105 км в электрическом режиме. Быстрая зарядка на 80% занимает 23 минуты.

Объем багажника универсала составляет 500-1535 л. Фото: BYD Auto

Стоит отметить, что в Китае уже презентовали и электромобиль BYD Seal 06. Он также может появиться в Европе.

Ранее Фокус рассказывал, что электрокроссовер BYD выдержал удар сразу трех молний и смог продолжить движение.

Также мы писали, что на европейский рынок выйдет премиальный китайский электрокроссовер с запасом хода 600 км.