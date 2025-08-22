В Европе появится премиальный конкурент Tesla с запасом хода 600 км (фото)

Новый Hongqi EHS5 будет продаваться в Европе. Премиальный электрокроссовер мощностью 560 сил имеет запас хода 600 км.

Электромобиль Hongqi EHS5 презентуют на автошоу ИАА в Мюнхене, а вскоре после этого его начнут продавать в ряде стран ЕС по цене примерно 45 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Премиальный бренд FAW Hongqi уже продает в Европе ряд электрических моделей. Как известно, именно эта компания выпускает самые роскошные и дорогие китайские авто и именно на Hongqi ездит Си Цзиньпин.

Запас хода авто достигает 600 км Фото: Motor.es

Электрокроссовер Hongqi EHS5 (в Китае он известен под названием Tiangong 06) — 4,75-метровая модель премиум-класса, которая бросит вызов Tesla Model Y. У него высокий капот, узкие фары и изогнутая крыша.

Как и у Tesla, в салоне Hongqi EHS5 нет привычной панели приборов — все показания выведены на центральный 15,6-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 472-1611 л. Комплектация включает электропакет и парковочный автопилот.

В салоне нет приборной панели Фото: FAW

Новый Hongqi EHS5 на данный момент выпускается в 282-сильной заднеприводной и 560-сильной полноприводной версиях. Электрокар предлагается с батареями емкостью 62 и 85 кВт∙ч, а его запас хода достигает 600 км.

