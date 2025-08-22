У Європі з'явиться преміальний конкурент Tesla із запасом ходу 600 км (фото)

Новий Hongqi EHS5 продаватимуть у Європі. Преміальний електрокросовер потужністю 560 сил має запас ходу 600 км.

Електромобіль Hongqi EHS5 презентують на автошоу ІАА в Мюнхені, а невдовзі після цього його почнуть продавати в низці країн ЄС за ціною приблизно 45 000 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Преміальний бренд FAW Hongqi уже продає в Європі низку електричних моделей. Як відомо, саме ця компанія випускає найрозкішніші та найдорожчі китайські авто і саме на Hongqi їздить Сі Цзіньпін.

Запас ходу авто сягає 600 км Фото: Motor.es

Електрокросовер Hongqi EHS5 (у Китаї він відомий під назвою Tiangong 06) – 4,75-метрова модель преміумкласу, яка кине виклик Tesla Model Y. У нього високий капот, вузькі фари та вигнутий дах.

Як і в Tesla, у салоні Hongqi EHS5 немає звичної панелі приладів – усі покази виведені на центральний 15,6-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника складає 472-1611 л. Комплектація включає електропакет та паркувальний автопілот.

У салоні немає панелі приладів Фото: FAW

Новий Hongqi EHS5 наразі випускають у 282-сильній задньопривідній та 560-сильній повнопривідній версіях. Електрокар пропонують із батареями ємністю 62 та 85 кВт∙год, а його запас ходу сягає 600 км.

