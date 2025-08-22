Шокував ціною: на ринок виходить новий Subaru Outback 2026 (фото)

Новий Subaru Outback сьомого покоління не лише кардинально змінився і став повноцінним кросовером, але й суттєво подорожчав.

Нова модель надійде в продаж восени, проте ціна Subaru Outback 2026 вже відома і вона суттєво зросла. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Позашляховий Subaru Outback Wilderness Фото: Subaru

Кросовер Subaru Outback 2026 коштує в США від 36 445 доларів, тобто він одразу на 5000 доларів дорожчий за попередника. Базова комплектація 18-дюймові диски, включає два 12-дюймових екрани, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, електроприводи крісла водія та дверей багажника.

У топовій версії Touring XT ($49 445) салон оздоблений шкірою Nappa, є люк, 19-дюймові диски, підігрів керма і задніх сидінь, вентиляція передніх крісел, навігація, акустика Harman Kardon, камери кругового огляду, датчики світла та дощу.

Subaru Outback пропонують із опозитними двигунами на 180 і 260 сил Фото: Subaru

Нагадаємо, що новий Subaru Outback змінився до невпізнання та перетворився з універсала на кросовер. Він підріс у розмірах та став брутальнішим на вигляд. У лінійці є варіант підвищеної прохідності Wilderness (від $46 445) із захисним пластиковим обвісом, позашляховими шинами та збільшеним до 240 мм кліренсом.

Модель суттєво подорожчала Фото: Subaru

Кросовер Subaru Outback 2026 зберіг опозитні двигуни попередника. Атмосферна 2,5-літрова четвірка розвиває 180 к. с., а 2,4-літровий турбомотор – 260 к. с. Усі версії отримали варіатор та фірмовий симетричний повний привід.

До речі, на ринок виходить і новий Nissan Leaf, який теж став кросовером, але, навпаки, подешевшав.

Також Фокус розповідав про кросовер Subaru за $14 000 із витратою 3,5 л на 100 км.