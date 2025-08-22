Шокировал ценой: на рынок выходит новый Subaru Outback 2026 (фото)

Новый Subaru Outback седьмого поколения не только кардинально изменился и стал полноценным кроссовером, но и существенно подорожал.

Новая модель поступит в продажу осенью, однако цена Subaru Outback 2026 уже известна и она существенно выросла. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Внедорожный Subaru Outback Wilderness Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Outback 2026 стоит в США от 36 445 долларов, то есть он сразу на 5000 долларов дороже предшественника. Базовая комплектация 18-дюймовые диски, включает два 12-дюймовых экрана, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, электроприводы кресла водителя и двери багажника.

В топовой версии Touring XT ($49 445) салон отделан кожей Nappa, есть люк, 19-дюймовые диски, подогрев руля и задних сидений, вентиляция передних кресел, навигация, акустика Harman Kardon, камеры кругового обзора, датчики света и дождя.

Subaru Outback предлагают с оппозитными двигателями на 180 и 260 сил Фото: Subaru

Напомним, что новый Subaru Outback изменился до неузнаваемости и превратился из универсала в кроссовер. Он подрос в размерах и стал более брутальным на вид. В линейке есть вариант повышенной проходимости Wilderness (от $46 445) с защитным пластиковым обвесом, внедорожными шинами и увеличенным до 240 мм клиренсом.

Модель существенно подорожала Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Outback 2026 сохранил оппозитные двигатели предшественника. Атмосферная 2,5-литровая четверка развивает 180 л. с., а 2,4-литровый турбомотор — 260 л. с. Все версии получили вариатор и фирменный симметричный полный привод.

