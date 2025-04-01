В Китае показали недорогого премиального соперника Tesla с запасом хода 780 км (фото)

Презентован новый FAW Hongqi Tiangong 06. Электрический кроссовер поступает в продажу в Китае по цене от 184 800 до 230 800 юаней ($25 500 — 31 800).

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Новый Hongqi Tiangong 06 — одна из самых дешевых электрических моделей от компании, которая известна своими роскошными авто стоимостью до миллиона долларов. Именно на Hongqi ездит китайский лидер Си Цзиньпин.

Запас хода электрокара достигает 780 км Фото: CarNewsChina

Электромобиль Hongqi Tiangong 06 — семейный кроссовер размером с Tesla Model Y. У него высокий капот, продолговатые фары и приподнятая задняя часть. Авто имеет низкий (0,259) аэродинамический коэффициент.

Размеры FAW Hongqi Tiangong 06:

длина — 4750 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1640 мм;

колесная база — 2900 мм.

Авто не имеет щитка приборов Фото: FAW

В салоне Hongqi Tiangong 06 нет щитка приборов — данные выводятся на 15,6-дюймовый тачскрин и проецируются на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой консолью. Объем багажника составляет 472-1611 л.

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Среди доступного оборудования — электропривод сидений, парковочный автопилот и система полуавтономного движения.

Фото: FAW

Новый электромобиль Hongqi Tiangong 06 дебютировал в 400-вольтных версиях — заднеприводной 282-сильной и полноприводной 553-сильной. На выбор доступны батареи емкостью 62 и 85 кВт∙ч, а запас хода составляет 520-700 км.

Позже появятся 900-вольтные модификации Hongqi Tiangong 06 — 402-сильная заднеприводная и 643-сильная полноприводная. Они получат более крупную батарею на 98 кВт∙ч, а запас хода составит 740-780 км.

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