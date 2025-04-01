В Китае показали недорогого премиального соперника Tesla с запасом хода 780 км (фото)
Презентован новый FAW Hongqi Tiangong 06. Электрический кроссовер поступает в продажу в Китае по цене от 184 800 до 230 800 юаней ($25 500 — 31 800).
Подробности нового электрокара премиум-класса раскрыли на сайте CarNewsChina.
Новый Hongqi Tiangong 06 — одна из самых дешевых электрических моделей от компании, которая известна своими роскошными авто стоимостью до миллиона долларов. Именно на Hongqi ездит китайский лидер Си Цзиньпин.
Электромобиль Hongqi Tiangong 06 — семейный кроссовер размером с Tesla Model Y. У него высокий капот, продолговатые фары и приподнятая задняя часть. Авто имеет низкий (0,259) аэродинамический коэффициент.
Размеры FAW Hongqi Tiangong 06:
- длина — 4750 мм;
- ширина — 1900 мм;
- высота — 1640 мм;
- колесная база — 2900 мм.
В салоне Hongqi Tiangong 06 нет щитка приборов — данные выводятся на 15,6-дюймовый тачскрин и проецируются на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой консолью. Объем багажника составляет 472-1611 л.
Среди доступного оборудования — электропривод сидений, парковочный автопилот и система полуавтономного движения.
Новый электромобиль Hongqi Tiangong 06 дебютировал в 400-вольтных версиях — заднеприводной 282-сильной и полноприводной 553-сильной. На выбор доступны батареи емкостью 62 и 85 кВт∙ч, а запас хода составляет 520-700 км.
Позже появятся 900-вольтные модификации Hongqi Tiangong 06 — 402-сильная заднеприводная и 643-сильная полноприводная. Они получат более крупную батарею на 98 кВт∙ч, а запас хода составит 740-780 км.
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