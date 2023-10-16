Альтернатива Rolls-Royce: на рынок выходит самое дорогое китайское авто за $680 000 (фото)

Седан Hongqi L5 достигает 6 метров в длину и весит свыше трех тонн. Его роскошный салон отделан кожей и деревом, а под капотом установлен турбированный V8.

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В Китае поступает в продажу новый FAW Hongqi L5 второго поколения. Роскошный представительский седан будет стоить от 5 миллионов юаней ($680 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Hongqi L5 – самое дорогое китайское авто. Большой лимузин является конкурентом Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Maybach S-Class, а собирать его будут вручную под заказ.

Седан оснащен турбированным V8 Фото: CarNewsChina

Дизайн FAW Hongqi L5 выполнен в ретро-стиле – авто напоминает первые китайские лимузины Hongqi CA72 и CA770, на которых ездил Мао Цзэдун. У седана круглые фары и широкая хромированная решетка радиатора. Автомобиль получился огромным.

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Размеры FAW Hongqi L5 2023:

длина – 5980 мм;

ширина – 2090 мм;

высота – 1710 мм;

колесная база – 3730 мм.

В салоне ретро-стиль сочетается с современными дисплеями Фото: autohome.com.cn

В отделке салона преобладают кожа и дерево. Классический стиль сочетается с современными дисплеями на передней панели. Внутри установлены четыре отдельных сиденья с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Для задних пассажиров также установлены мониторы и предусмотрены отдельные настройки климата.

Передние и задние сиденья получили электропривод и вентиляцию Фото: FAW

Новый Hongqi L5 оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 387 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП от внедорожника LS7. Седан весом 3150 кг способен развить 220 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что автомобили Hongqi уже есть и в Украине, причем нам к нам привезли электрокроссовер.

Также мы писали, что в нашу страну привезли первый электромобиль Rolls-Royce.