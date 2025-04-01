У Китаї показали недорогого преміального суперника Tesla із запасом ходу 780 км (фото)

Презентовано новий FAW Hongqi Tiangong 06. Електричний кросовер надходить у продаж в Китаї за ціною від 184 800 до 230 800 юанів ($25 500 – 31 800).

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Новий Hongqi Tiangong 06 — одна з найдешевших електричних моделей від компанії, яка відома своїми розкішними авто вартістю до мільйона доларів. Саме на Hongqi їздить китайський лідер Сі Цзіньпін.

Запас ходу електрокара сягає 780 км Фото: CarNewsChina

Електромобіль Hongqi Tiangong 06 — сімейний кросовер розміром із Tesla Model Y. У нього високий капот, продовгуваті фари та припіднята задня частина. Авто має низький (0,259) аеродинамічний коефіцієнт.

Розміри FAW Hongqi Tiangong 06:

довжина – 4750 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1640 мм;

колісна база – 2900 мм.

Авто не має щитка приладів Фото: FAW

У салоні Hongqi Tiangong 06 немає щитка приладів – дані виводяться на 15,6-дюймовий тачскрін та проєктуються на лобове скло. Передні сидіння розділені високою консоллю. Об’єм багажника становить 472-1611 л.

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Серед доступного обладнання – електропривід сидінь, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху.

Фото: FAW

Новий електромобіль Hongqi Tiangong 06 дебютував у 400-вольтних версіях — задньопривідній 282-сильній та повнопривідній 553-сильній. На вибір доступні батареї ємністю 62 та 85 кВт∙год, а запас ходу складає 520-700 км.

Пізніше з’являться 900-вольтні модифікації Hongqi Tiangong 06 — 402-сильна задньопривідна та 643-сильна повнопривідна. Вони отримають більшу батарею на 98 кВт∙год, а запас ходу складатиме 740-780 км.

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