На європейський ринок вийде недорогий електрифікований конкурент VW Passat від BYD (фото)

Новий BYD Seal 06 почнуть продавати в Європі. Модель дебютує в кузовах седан та універсал і зі старту буде доступна в плагін-гібридних модифікаціях.

Європейська прем'єра BYD Seal 06 відбудеться за тиждень на автосалоні ІАА в Мюнхені і незабаром після цього модель надійде в продаж за ціною від 38 490 євро. Про це повідомляє сайт L'Argus.

Новинку продаватимуть на європейському ринку під назвою BYD Seal 6. 4,85-метрова модель D-класу стане доступнішою електрифікованою альтернативою Volkswagen Passat і Skoda Superb.

Модель продаватимуть у гібридному виконанні під назвою BYD Seal 6 Фото: BYD Auto

Седан та універсал BYD Seal 6 DM-i вирізняються обтічним дизайном і витримані в новому стилі марки з більшою кількістю граней. У салоні встановлено сенсорний дисплей з діагоналлю 12,8 або 15,6 дюйма. Об'єм багажника седана становить 491-1370 л, а універсала — 500-1535 л.

У лінійці є універсал Фото: BYD Auto

Базова комплектація BYD Seal 6 включає клімат-контроль, камеру, навігацію, адаптивний круїз-контроль, моніторинг "сліпих" зон, електроприводи сидінь і кришки багажника.

Сімейна модель багато оснащена Фото: BYD Auto

На вибір запропонують дві модифікації з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Базовий 184-сильний варіант оснащений батареєю на 10 кВт∙год і може проїхати 50-55 км на електротязі.

Топова версія потужністю 212 сил має більшу батарею ємністю 19 кВт∙год і здатна подолати 100-105 км в електричному режимі. Швидка зарядка на 80% займає 23 хвилини.

Об'єм багажника універсала складає 500-1535 л Фото: BYD Auto

Варто зазначити, що в Китаї вже презентували й електромобіль BYD Seal 06. Він також може з'явитися в Європі.

