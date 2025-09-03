Кросовери — в тренді: які нові авто купують українці в 2025 році (фото)
Українські автолюбителі надають перевагу моделям підвищеної прохідності. Найпопулярніші авто на нашому ринку – кросовери та позашляховики.
За серпень 2025 року українці придбали 6,8 тис. нових автомобілів і переважна більшість із них були моделями підвищеної прохідності. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У десятці лідерів українського авторинку – лише кросовери та позашляховики. На ці моделі припадає 30% усіх продажів у серпні.
Найпопулярніший автомобіль в Україні незмінний – це кросовер Renault Duster. Друге місце посідає електромобіль BYD Song Plus, а третє – Toyota RAV4.
Примітно, що до топ 10 моделей-лідерів потрапили одразу чотири електрокари. Усі вони завозяться неофіційно з Китаю.
Найпопулярніші авто в Україні за серпень 2025 року:
- Renault Duster – 486 проданих автомобілів.
- BYD Song Plus – 361 од.
- Toyota RAV4 – 299 од.
- Hyundai Tucson – 251 од.
- Volkswagen ID.Unyx – 206 од.
- Honda e:NS1 – 202 од.
- Toyota Land Cruiser Prado – 175 од.
- BYD Sea Lion 07 – 155 од.
- Toyota Yaris Cross – 148 од.
- Volkswagen Touareg – 143 од.
