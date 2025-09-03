Кросовери — в тренді: які нові авто купують українці в 2025 році (фото)

Українські автолюбителі надають перевагу моделям підвищеної прохідності. Найпопулярніші авто на нашому ринку – кросовери та позашляховики.

За серпень 2025 року українці придбали 6,8 тис. нових автомобілів і переважна більшість із них були моделями підвищеної прохідності. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

У десятці лідерів українського авторинку – лише кросовери та позашляховики. На ці моделі припадає 30% усіх продажів у серпні.

BYD Song Plus Фото: BYD Auto

Найпопулярніший автомобіль в Україні незмінний – це кросовер Renault Duster. Друге місце посідає електромобіль BYD Song Plus, а третє – Toyota RAV4.

Примітно, що до топ 10 моделей-лідерів потрапили одразу чотири електрокари. Усі вони завозяться неофіційно з Китаю.

Найпопулярніші авто в Україні за серпень 2025 року:

Renault Duster – 486 проданих автомобілів. BYD Song Plus – 361 од. Toyota RAV4 – 299 од. Hyundai Tucson – 251 од. Volkswagen ID.Unyx – 206 од. Honda e:NS1 – 202 од. Toyota Land Cruiser Prado – 175 од. BYD Sea Lion 07 – 155 од. Toyota Yaris Cross – 148 од. Volkswagen Touareg – 143 од.

