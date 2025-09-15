ЗСУ — в пріоритеті: Гетманцев пояснив, чому скасують пільги на електромобілі в Україні

Пільги на електромобілі скасують із 1 січня 2026 року. У пріоритеті влади – не екологія, а фінансування Збройних Сил України.

В Україні не планують продовжувати податкові пільги на електромобілі на 2026 рік. На цьому наголосив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв’ю "РБК-Україна".

Народний депутат категорично проти продовження пільг на електромобілі в Україні і не бачить жодних аргументів на їх користь. Такої ж позиції дотримується і міністр фінансів Сергій Марченко.

"Я взагалі не розумію, чому обговорюється це питання. Була надана пільга, строк її дії закінчився, продовжувати її ніхто не обіцяв. Нема жодного аргументу для продовження пільг", — зазначив Данило Гетманцев.

Голова парламентського комітету навів два аргументи на підтримку своєї позиції. По-перше конкурентоздатність товару, на його думку, має визначати ринок, а не держава, надаючи пільги.

По-друге, Данило Гетманцев вважає пріоритетом фінансування армії, а не турботу про екологію, якою часто імпортери пояснюють прагнення зберегти пільги на електромобілі в Україні.

Нагадаємо, що пільгове розмитнення електромобілів запровадили в 2018 році. Електричні моделі повністю звільнені від мита та ПДВ, а акциз становить лише 1 євро з 1 кВт∙год ємності батареї. Саме завдяки таким умовам попит на електромобілі в Україні різко збільшився в останні роки.

