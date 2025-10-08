Продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі (фото)
Попит на електромобілі в Україні б’є рекорди. Найпопулярніші електрокари – нові моделі китайського виробництва та вживані Tesla.
За вересень 2025 року в Україні поставили на облік 9,2 тис. електромобілів. Це на 16% більше, ніж у серпні та одразу на 114% перевищує показники вересня минулого року. Таку статистику оприлюднила асоціація "Укравтопром".
Ріст продажів електрокарів обумовлений тим, що із 1 січня 2026 року їх позбавлять пільг при розмитненні, отже ціни на електромобілі в Україні невдовзі зростуть.
Легкових електрокарів зареєстровано 8967. Із них 2261 (+160%) — нові електромобілі, а 6706 (+104%) — вживані.
Комерційних електричних моделей придбали 223, з них 46 — нові. Також поставили на облік два електробуси.
Серед нових електрокарів переважають авто з Китаю. У лідери вийшов електрокросовер Volkswagen ID.Unyx.
Топ 5 популярних нових електромобілів в Україні за вересень 2025 року:
- Volkswagen ID.Unyx – 432 проданих авто.
- BYD Song Plus – 276.
- BYD Leopard 3 – 150.
- Honda e:NS1 – 143.
- Zeekr 7X – 128.
У вживаному сегменті лідирують електромобілі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Tesla Model Y – 929 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 – 738.
- Nissan Leaf – 651.
- Kia Niro – 431.
- Renault Zoe – 311.
До речі, попит на вживані автомобілі в Україні виріс одразу на третину.
Також Фокус писав, що на український ринок вийдуть електрокари від Huawei.