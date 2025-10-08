Продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі (фото)

Попит на електромобілі в Україні б’є рекорди. Найпопулярніші електрокари – нові моделі китайського виробництва та вживані Tesla.

За вересень 2025 року в Україні поставили на облік 9,2 тис. електромобілів. Це на 16% більше, ніж у серпні та одразу на 114% перевищує показники вересня минулого року. Таку статистику оприлюднила асоціація "Укравтопром".

Ріст продажів електрокарів обумовлений тим, що із 1 січня 2026 року їх позбавлять пільг при розмитненні, отже ціни на електромобілі в Україні невдовзі зростуть.

Volkswagen ID.Unyx — найпопулярніший новий електромобіль в Україні Фото: Volkswagen

Легкових електрокарів зареєстровано 8967. Із них 2261 (+160%) — нові електромобілі, а 6706 (+104%) — вживані.

Комерційних електричних моделей придбали 223, з них 46 — нові. Також поставили на облік два електробуси.

Серед нових електрокарів переважають авто з Китаю. У лідери вийшов електрокросовер Volkswagen ID.Unyx.

Топ 5 популярних нових електромобілів в Україні за вересень 2025 року:

Volkswagen ID.Unyx – 432 проданих авто. BYD Song Plus – 276. BYD Leopard 3 – 150. Honda e:NS1 – 143. Zeekr 7X – 128.

Tesla Model Y лідирує у вживаному сегменті Фото: Tesla Motors

У вживаному сегменті лідирують електромобілі Tesla.

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Tesla Model Y – 929 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 – 738. Nissan Leaf – 651. Kia Niro – 431. Renault Zoe – 311.

До речі, попит на вживані автомобілі в Україні виріс одразу на третину.

