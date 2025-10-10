Аналог VW Jetta: новий електромобіль Volkswagen ID.UNYX 07 показали до презентації (фото)
Опубліковано офіційні фото Volkswagen ID.UNYX 07. Електричний 4,8-метровий седан випускатимуть у версіях потужністю до 340 сил із запасом ходу понад 600 км.
Новий Volkswagen ID.UNYX 07 презентують до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електрокар є другою моделлю в лінійці ID.UNYX. Як і популярний в Україні кросовер VW ID.UNYX, вона випускатиметься в Китаї на підприємстві Volkswagen Anhui.
Утім, на відміну від кросовера Volkswagen ID.UNYX, який використовує архітектуру МЕВ, седан збудують на новій електричній платформі.
Дизайн витриманий у дусі побратима – з вигнутим капотом, рельєфними боковинами та розкосими фарами, з’єднаними діодною смугою. Електромобіль Volkswagen ID.UNYX 07 є альтернативою VW Jetta, адже має схожі розміри.
Габарити Volkswagen ID.UNYX 07:
- довжина – 4853 мм;
- ширина – 1852 мм;
- висота – 1566 мм;
- колісна база – 2826 мм.
Салон Volkswagen ID.UNYX 07 розсекретили лише частково. На фото видно скошене кермо і великий центральний екран. Комплектація включає панорамний дах та 19-дюймові диски.
Новий Volkswagen ID.UNYX 07 дебютує в задньопривідному виконанні потужністю 231 к. с., а пізніше очікується 340-сильна повнопривідна версія. Для електрокара в CATL розроблять нову літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею, а запас ходу перевищить 600 км.
Між іншим, нещодавно в Києві помітили рідкісний заряджений універсал Volkswagen на "бляхах".
Також Фокус розповів про новий електромобіль Chevrolet Bolt 2026.