Седан Volkswagen Passat повертається на глобальний ринок: подробиці та фото

Новий седан Volkswagen Passat B9 виходить на світовий ринок. Модель стала більшою і доступна у версіях потужністю до 220 сил.

Новий Volkswagen Passat у ЄС та Україні поки що доступний лише як універсал, проте варіант седан створили для Китаю, де він продається під назвою VW Magotan за ціною від $25 000. Тепер він стане "глобальним". Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

Новий Volkswagen Passat B9 більший за попередника Фото: Volkswagen

На перших порах седан Volkswagen Passat B9 продаватимуть у країнах Близького Сходу разом із молодшою моделлю VW Sagitar. У першій експортній партії — 554 авто. Невдовзі седан з'явиться на ринках Центральній Азії.

Новий Volkswagen Passat у чотиридверному виконанні більший за попередника — сягає майже 5 метрів завдовжки. Дизайн седана став елегантнішим.

У салоні Volkswagen Passat B9 на передній панелі встановлено три екрани. Седан просторіший за VW Passat B8, а об'єм його багажника становить 520 л.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Passat випускають у Китаї з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (160 к. с.) і 2,0 л (220 к. с.). Обидві модифікації седана оснащені 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями DSG.

Між іншим, нещодавно в Києві виявили рідкісний 8-циліндровий Volkswagen Passat B5.

Також Фокус писав, що знаменитий флагманський седан Subaru зняли з виробництва.