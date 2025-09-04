Підтримайте нас RU
Авто

Доступний побратим VW Jetta: представлено сімейний седан Volkswagen за $16 800 (фото)

Volkswagen Sagitar L
Volkswagen Sagitar — бюджетний седан на базі Jetta | Фото: Volkswagen

У Китаї на автошоу в Ченду представили новий Volkswagen Sagitar L. Сімейний седан із великим багажником оснастили 160-сильним турбомотором.

Седан Volkswagen Sagitar L уже надходить у продаж в Китаї за ціною від 119 900 до 135 900 юанів ($16 800 – 19 000). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Як і попередні покоління Sagitar, нова модель базується на Volkswagen Jetta. Утім, седан суттєво відрізняється за дизайном. Його силует стрімкіший, дверні ручки стали висувними, а продовгуваті фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами. До того ж, новачок дещо більший за VW Jetta.

Volkswagen Sagitar
Дизайн VW Sagitar став стрімкішим
Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen Sagitar L:

  • довжина – 4812 мм;
  • ширина – 1813 мм;
  • висота – 1472 мм;
  • колісна база – 2731 мм.
Салон Volkswagen Sagitar
У салоні встановили великий тачскрін
Фото: Volkswagen

У салоні встановили цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. Об’єм багажника становить 533 л.

Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом. Серед опцій з’явилися матричні фари, панорамний дах, проєкція на лобове скло та камери кругового огляду.

VW Sagitar L
Седан оснащений 160-сильним турбомотором
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Sagitar L оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 160 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчастий робот DSG.

До речі, нещодавно Volkswagen презентував дешевий сімейний кросовер Jetta VS8 за $14 000.

Також Фокус розповідав про новий доступний електрокросовер Volkswagen ID.2 X.