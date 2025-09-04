Доступный собрат VW Jetta: представлен семейный седан Volkswagen за $16 800 (фото)
В Китае на автошоу в Чэнду представили новый Volkswagen Sagitar L. Семейный седан с большим багажником оснастили 160-сильным турбомотором.
Седан Volkswagen Sagitar L уже поступает в продажу в Китае по цене от 119 900 до 135 900 юаней ($16 800 — 19 000). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.
Как и предыдущие поколения Sagitar, новая модель базируется на Volkswagen Jetta. Впрочем, седан существенно отличается по дизайну. Его силуэт более стремительный, дверные ручки стали выдвижными, а продолговатые фары и фонари соединены диодными полосами. К тому же, новичок несколько крупнее VW Jetta.
Размеры Volkswagen Sagitar L:
- длина — 4812 мм;
- ширина — 1813 мм;
- высота — 1472 мм;
- колесная база — 2731 мм.
В салоне установили цифровой щиток приборов и большой 15-дюймовый тачскрин, а рычаг КПП перенесли на рулевую колонку. Объем багажника составляет 533 л.
Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом. Среди опций появились матричные фары, панорамная крыша, проекция на лобовое стекло и камеры кругового обзора.
Новый Volkswagen Sagitar L оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот DSG.
