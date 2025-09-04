Доступный собрат VW Jetta: представлен семейный седан Volkswagen за $16 800 (фото)

В Китае на автошоу в Чэнду представили новый Volkswagen Sagitar L. Семейный седан с большим багажником оснастили 160-сильным турбомотором.

Седан Volkswagen Sagitar L уже поступает в продажу в Китае по цене от 119 900 до 135 900 юаней ($16 800 — 19 000). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Как и предыдущие поколения Sagitar, новая модель базируется на Volkswagen Jetta. Впрочем, седан существенно отличается по дизайну. Его силуэт более стремительный, дверные ручки стали выдвижными, а продолговатые фары и фонари соединены диодными полосами. К тому же, новичок несколько крупнее VW Jetta.

Дизайн VW Sagitar стал более стремительным Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen Sagitar L:

длина — 4812 мм;

ширина — 1813 мм;

высота — 1472 мм;

колесная база — 2731 мм.

В салоне установили большой тачскрин Фото: Volkswagen

В салоне установили цифровой щиток приборов и большой 15-дюймовый тачскрин, а рычаг КПП перенесли на рулевую колонку. Объем багажника составляет 533 л.

Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом. Среди опций появились матричные фары, панорамная крыша, проекция на лобовое стекло и камеры кругового обзора.

Седан оснащен 160-сильным турбомотором Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Sagitar L оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот DSG.

Кстати, недавно Volkswagen презентовал дешевый семейный кроссовер Jetta VS8 за $14 000.

Также Фокус рассказывал о новом доступном электрокроссовере Volkswagen ID.2 X.