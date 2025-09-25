Седан Volkswagen Passat возвращается на глобальный рынок: подробности и фото

Новый седан Volkswagen Passat B9 выходит на мировой рынок. Модель стала крупнее и доступна в версиях мощностью до 220 сил.

Новый Volkswagen Passat в ЕС и Украине пока доступен только как универсал, однако вариант седан создали для Китая, где он продается под названием VW Magotan по цене от $25 000. Теперь он станет "глобальным". Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

Новый Volkswagen Passat B9 крупнее предшественника Фото: Volkswagen

На первых порах седан Volkswagen Passat B9 будет продаваться в странах Ближнего Востока вместе с младшей моделью VW Sagitar. В первой экспортной партии — 554 авто. Вскоре седан появится на рынках Центральной Азии.

Новый Volkswagen Passat в четырехдверном исполнении больше предшественника — достигает почти 5 метров в длину. Дизайн седана стал более элегантным.

В салоне Volkswagen Passat B9 на передней панели установлены три экрана. Седан просторнее VW Passat B8, а объем его багажника составляет 520 л.

На передней панели установлены три экрана Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Passat выпускается в Китае с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (160 л. с.) и 2,0 л (220 л. с.). Обе модификации седана оснащены 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG.

