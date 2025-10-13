В Україні з'явився найпотужніший і найшвидший Volkswagen Golf в історії (фото)

В Україну привезли новий Volkswagen Golf R. 333-сильний заряджений хетчбек здатен розвинути швидкість до 270 км/год.

Один із перших оновлених Volkswagen Golf R в Україні помітили в Києві. Його фото з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

333-сильний хетчбек може розвинути 270 км/год Фото: Volkswagen

Цей Volkswagen Golf R 2024 року оснащений 2,0-літровим турбомотором на 333 к. с. та 420 Нм. Між іншим, цей же двигун встановили і на спортивний кросовер CUPRA Formentor VZ, який нещодавно побував на тесті Фокусу.

Ззаду видно чотири вихлопні труби Фото: Volkswagen

Заряджений хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 4,6 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 270 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Volkswagen Golf в історії. І найдорожчий: ціна Volkswagen Golf R в Європі стартує з 53 795 євро. В Україні ця версія наразі не представлена.

Хетчбек отримав покращені гальма Фото: Volkswagen

Конкретно це авто дорожче, адже оснащене опційним титановим вихлопом Akrapovič. Звісно ж, зарядженому хетчбеку доопрацювали підвіску з адаптивними амортизаторами та встановили покращені гальма.

Новий Volkswagen Golf R пізнається за зміненою передньою частиною та оптикою. Авто отримало обвіс, збільшений спойлер та 18-дюймові диски. Ззаду видно дифузор та чотири вихлопні труби.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Volkswagen

У салоні Volkswagen Golf R встановили спортивні кермо та сидіння. Крім того, збільшили до 12,9 дюймів центральний тачскрін.

