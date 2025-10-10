У Хмельницькому помітили дорогий представницький Rolls-Royce за $200 000 (фото)

У Хмельницькому сфотографували Rolls-Royce Ghost 2012 року. Седан вищого класу є одним із найрозкішніших авто в обласному центрі.

Новий Rolls-Royce Ghost в Україні коштував понад 300 000 доларів, а зараз таке авто обійдеться в 130-200 тис. доларів. Фото седана опублікували на сторінці lux_cars_khm в Instagram.

Седан Rolls-Royce Ghost — великий 5,4-метровий седан F-класу. У нього класичний для Rolls-Royce дизайн із довгим капотом, хромованою решіткою радіатора та задніми дверима, які відкриваються проти руху.

Авто оснащене 563-сильним V12 твін-турбо Фото: instagram.com/lux_cars_khm

Салон Rolls-Royce Ghost вирізняється розкішним оздобленням. На один інтер’єр використовували шкіра восьми корів, а дерево покривали одразу п’ятьма шарами лаку.

Для Rolls-Royce Ghost пропонували 600-ватну акустику, систему нічного бачення, камери кругового огляду, чотиризонний клімат-контроль, електропривід, вентиляцію та масаж усіх сидінь.

В основі Rolls-Royce Ghost лежить платформа BMW 7 Series F01. Авто оснащене 6,6-літровим V12 твін-турбо потужністю 563 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП.

Салон Rolls-Royce Ghost оздоблений дорогою шкірою і деревом Фото: Rolls-Royce

Великий 2,4-тонний седан здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с і розвинути 250 км/год. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

