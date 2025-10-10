В Хмельницком заметили дорогой представительский Rolls-Royce за $200 000 (фото)

В Хмельницком сфотографировали Rolls-Royce Ghost 2012 года. Седан высшего класса является одним из самых роскошных авто в областном центре.

Related video

Новый Rolls-Royce Ghost в Украине стоил более 300 000 долларов, а сейчас такое авто обойдется в 130-200 тыс. долларов. Фото седана опубликовали на странице lux_cars_khm в Instagram.

Седан Rolls-Royce Ghost — большой 5,4-метровый седан F-класса. У него классический для Rolls-Royce дизайн с длинным капотом, хромированной решеткой радиатора и задними дверями, которые открываются против движения.

Авто оснащено 563-сильным V12 твин-турбо Фото: instagram.com/lux_cars_khm

Салон Rolls-Royce Ghost отличается роскошной отделкой. На один интерьер использовалась кожа восьми коров, а дерево покрывали сразу пятью слоями лака.

Для Rolls-Royce Ghost предлагали 600-ваттную акустику, систему ночного видения, камеры кругового обзора, четырехзонный климат-контроль, электропривод, вентиляцию и массаж всех сидений.

Важно

В Киеве заметили раритетный спортивный Rolls-Royce со стильным тюнингом (фото)

В основе Rolls-Royce Ghost лежит платформа BMW 7 Series F01. Авто оснащено 6,6-литровым V12 твин-турбо мощностью 563 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП.

Салон Rolls-Royce Ghost отделан дорогой кожей и деревом Фото: Rolls-Royce

Большой 2,4-тонный седан способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и развить 250 км/ч. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Кстати, недавно в Киеве видели новейший электромобиль Rolls-Royce за $600 000.

Также Фокус писал, что в Украину привезли премиальный электрокроссовер Cadillac Optiq.