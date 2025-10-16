Volkswagen выпустил прощальный Touareg, однако для Украины подготовили сюрприз (фото)

Volkswagen Touareg покидает рынок Евросоюза в 2026 году. На прощание выпустили специальную версию Final Edition.

Новый Volkswagen Touareg Final Edition выходит на рынок ЕС и может быть заказан до марта по цене от 75 025 евро. В 2026 году продажи модели прекратятся. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

Кроссовер предлагают в бензиновом, дизельном или гибридном исполнении Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Touareg Final Edition отличается особым декором снаружи и внутри. Кроме того, на кузове и в салоне появились надписи Final Edition.

Новый Volkswagen Touareg Final Edition предлагают в разных вариантах комплектации (Elegance, R-Line, R). Модель доступна в 3,0-литровом бензиновом (340 л. с.), дизельном (231 и 286 л. с.) и плагин-гибридном (462 л. с.) исполнении.

Volkswagen Touareg Final Edition доступен в нескольких вариантах комплектации Фото: Volkswagen

Впрочем, для Украины есть приятная новость: Volkswagen Touareg остается на нашем рынке — его продолжат продавать и после 2026 года. Эту информацию подтвердил Фокусу официальный импортер Volkswagen. Поэтому вариант Final Edition — не для нас.

На кузове и в салоне появились надписи Final Edition Фото: Volkswagen

Напомним, что премиальный кроссовер Volkswagen Touareg выпускается с 2002 года. Всего собрали более 1,2 миллиона автомобилей трех поколений.

