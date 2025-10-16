Volkswagen випустив прощальний Touareg, проте для України підготували сюрприз (фото)

Volkswagen Touareg покидає ринок Євросоюзу в 2026 році. На прощання випустили спеціальну версію Final Edition.

Новий Volkswagen Touareg Final Edition виходить на ринок ЄС і може бути замовлений до березня за ціною від 75 025 євро. У 2026 році продажі моделі припиняться. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

Кросовер пропонують у бензиновому, дизельному чи гібридному виконанні Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Touareg Final Edition вирізняється особливим декором зовні та всередині. Крім того, на кузові та в салоні з’явилися написи Final Edition.

Новий Volkswagen Touareg Final Edition пропонують у різних варіантах комплектації (Elegance, R-Line, R). Модель доступна у 3,0-літровому бензиновому (340 к. с.), дизельному (231 та 286 к. с.) та плагін-гібридному (462 к. с.) виконанні.

Volkswagen Touareg Final Edition доступний в кількох варіантах комплектації Фото: Volkswagen

Утім, для України є приємна новина: Volkswagen Touareg залишається на нашому ринку — його продовжать продавати і після 2026 року. Цю інформацію підтвердив Фокусу офіційний імпортер Volkswagen. Тому варіант Final Edition — не для нас.

На кузові та в салоні з'явилися написи Final Edition Фото: Volkswagen

Нагадаємо, що преміальний кросовер Volkswagen Touareg випускають із 2002 року. Усього зібрали понад 1,2 мільйона автомобілів трьох поколінь.

