Поддельный Mercedes Арнольда Шварценегера вернули к жизни (фото, видео)

Опубликовано фото и видео раритетного Excalibur Series III Арнольда Шварценеггера. Малоизвестное ретроавто получило новую жизнь — прошло полную реставрацию в рамках социального проекта.

Редкое авто Арнольда Шварценеггера восстановили в знаменитом калифорнийском ателье West Coast Customs. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Реставрацией авто Шварценеггера занимались бывшие заключенные, которые решили порвать с криминальным прошлым и получили второй шанс в жизни. В West Coast Customs занимаются их обучением и реабилитацией.

Винтажное авто прошло полную реставрацию

Арнольд Шварценеггер согласился принять участие в проекте, ведь с 70-х годов работает с заключенными. К тому же, его редкий Excalibur как раз нуждался в реставрации. Автомобиль перекрасили в зеленый цвет и восстановили до оригинального состояния.

Excalibur Series III — необычный раритет. Кабриолет является репликой знаменитого Mercedes SS 1928 года. В 70-х выпустили всего 1185 таких авто.

Excalibur 1977 года является фактически копией Mercedes SS, однако построен на агрегатах Chevrolet. 5,7-литровый V8 и 3-ступенчатая автоматическая КПП разгоняют его до 216 км/ч.

Excalibur Series III является копией Mersedes SS 1928 года

Стоит отметить, что коллекция авто Арнольда Шварценеггера — большая и разнообразная. В ней в разные годы были суперкар Bugatti Veyron, дорогой Rolls-Royce Phantom, внедорожные Hummer H1 и Mercedes Unimog.

