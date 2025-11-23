Ездит боком: в Киеве появился лимитированный 830-сильный электрокар Hummer за $145000 (фото)
В Киеве заметили электромобиль Hummer лимитированной серии Omega Edition. Мощный 830-сильный внедорожник имеет запас хода более 500 км и умеет ездить боком.
Электрокар GMC Hummer EV SUV 2024 года в исполнении Omega Edition выпустили тиражом в 1108 экземпляров. Фото Hummer опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.
Цена GMC Hummer EV Omega Edition в Украине составляет 145 000 долларов. Пятиметровый внедорожник отличается голубым матовым цветом Neptune Blue и 35-дюймовыми внедорожными шинами на черных дисках.Важно
В салоне изменена отделка. Чехол запасного колеса украшен изображением планеты Нептун, а на динамики аудиосистемы Bose нанесли схему Моря Спокойствия на Луне. Авто имеет два багажника — спереди и сзади.
Электромобиль GMC Hummer EV SUV в версии Omega Edition выпускался только в топовом исполнении на 830 л. с. и 1350 Н∙м. Авто массой 4 тонны (для него нужны водительские права категории С1) разгоняется до сотни за 3,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.
Большая батарея емкостью 212 кВт∙ч обеспечивает запас хода 540 км. GMC Hummer EV SUV оснащен пневмоподвеской с изменяемым (257-406 мм) клиренсом, а управляемые задние колеса позволяют ездить боком.
Между прочим, недавно Фокус испытал электрический "Гелендваген", который умеет разворачиваться на месте.
Также мы рассказывали о новом электрическом аналоге Jeep Wrangler.