Ездит боком: в Киеве появился лимитированный 830-сильный электрокар Hummer за $145000 (фото)

В Киеве заметили электромобиль Hummer лимитированной серии Omega Edition. Мощный 830-сильный внедорожник имеет запас хода более 500 км и умеет ездить боком.

Электрокар GMC Hummer EV SUV 2024 года в исполнении Omega Edition выпустили тиражом в 1108 экземпляров. Фото Hummer опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Чехол запасного колеса украсили изображением планеты Нептун Фото: Topcars UA

Цена GMC Hummer EV Omega Edition в Украине составляет 145 000 долларов. Пятиметровый внедорожник отличается голубым матовым цветом Neptune Blue и 35-дюймовыми внедорожными шинами на черных дисках.

В салоне изменена отделка. Чехол запасного колеса украшен изображением планеты Нептун, а на динамики аудиосистемы Bose нанесли схему Моря Спокойствия на Луне. Авто имеет два багажника — спереди и сзади.

Электромобиль GMC Hummer EV SUV в версии Omega Edition выпускался только в топовом исполнении на 830 л. с. и 1350 Н∙м. Авто массой 4 тонны (для него нужны водительские права категории С1) разгоняется до сотни за 3,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Салон отличается особым убранством Фото: Topcars UA Цена внедорожника составляет $145 000 Фото: Topcars UA На динамики аудиосистемы нанесли изображение Моря Спокойствия на Луне Фото: Topcars UA Внедорожник имеет два багажника Фото: Topcars UA Фото: Topcars UA

Большая батарея емкостью 212 кВт∙ч обеспечивает запас хода 540 км. GMC Hummer EV SUV оснащен пневмоподвеской с изменяемым (257-406 мм) клиренсом, а управляемые задние колеса позволяют ездить боком.

