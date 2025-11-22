В Киеве засветились раритетные коллекционные седаны с мощными V8 (фото)

В Киеве сфотографировали сразу два редких седана с двигателями V8. На стоянке встретились роскошный Bentley и заряженный Mercedes-Benz W124 производства Porsche.

Оба автомобиля выпущены небольшими сериями и сейчас ценятся коллекционерами. Фото Mercedes и Bentley опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан Mercedes W124, на первый взгляд, может показаться обычным, но это редкая спортивная версия E500. С 1990 по 1995 год выпущено всего 10 479 таких авто, причем изготавливали их на заводе Porsche.

Оба седана оснащены мощными V8 Фото: Topcars UA

Именно Porsche помогли создать Mercedes E500 W124 — специалисты марки доработали 5,0-литровый V8 и увеличили его отдачу до 326 л. с. и 480 Н∙м. С 4-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Кроме того, седан Mercedes E500 W124 получил тормоза Brembo. Внешне он мало чем отличается от стандартного Mercedes W124 — его выдают расширенные крылья.

Седан Bentley Mulsanne более редкий: с 2010 по 2020 год собрали 7300 таких авто стоимостью от $300 000. Большое 5,5-метровое авто было флагманом марки.

Bentley Mulsanne способен развить 296 км/ч Фото: Topcars UA

Салон Bentley Mulsanne отделан дорогой кожей и деревом, а под капотом установлен 6,75-литровый V8 твин-турбо на 513 л. с. и 1020 Н∙м. Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 5,3 с и развить 296 км/ч.

