Электрифицированный "Гелендваген": обзор нового Mercedes-Benz G580 EQ (видео)

Электромобиль Mercedes G580 EQ — самый мощный и в то же время самый дешевый вариант модели. Фокус познакомился с нестандартным внедорожником и узнал, остался ли он старым добрым "Гелендвагеном".

Электрификация шагает по планете семимильными шагами и даже такая консервативная олдскульная модель, как Mercedes G-Class, не смогла устоять. Новый Mercedes-Benz G580 with EQ Technology (именно такое полное название модели) — самый нестандартный "Гелендваген" за всю 46-летнюю историю модели.

Вместо решетки радиатора появилась пластиковая вставка с диодной подсветкой вместо решетки радиатора Фото: Тарас Брязгунов

Как изменился дизайн Mercedes G580 EQ

Конечно же, от классического угловатого дизайна в Mercedes-Benz и не думали отказываться, поэтому издалека — это хорошо известный всем "кубик".

Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, если присмотреться ближе, то видно, что вместо решетки радиатора появилась пластиковая вставка с диодной подсветкой. Кроме того, изменены бамперы, а сзади на месте запаски установлен пластиковый бокс для зарядного кабеля.

Без революций — салон Mercedes G580 EQ

Заглянем в салон Mercedes G580 EQ. Внутри тоже все знакомо — никаких революций. Владельцам бензиновых G-Class не придется приспосабливаться, ведь компоновку оставили без изменений.

Салон "Гелендвагена" не изменил компоновку Фото: Тарас Брязгунов

Два дисплея на передней панели, большие кнопки и переключатели — это все привычно. В отделке использована кожа и карбон. Спортивные сиденья удобные, а также дополнены регулируемой боковой поддержкой.

Объем багажника Mercedes G580 составляет 555-1990 л Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Mercedes G580 EQ несколько меньше, чем у бензиновой модели, однако довольно вместительный: его объем — 555-1990 л.

Самый мощный в линейке

Электрический "Гелендваген" имеет сразу четыре мотора, которые вместе выдают 587 л. с. — на две силы больше, чем у заряженного Mercedes-AMG G63.

Электрокар получил четыре мотора на 587 л.с. и 1164 Н∙м Фото: Тарас Брязгунов

Но больше впечатляет гигантский крутящий момент в 1164 Н∙м, который доступен сразу. Тяжелый Mercedes G580 EQ массой 3082 кг не просто стартует до 100 км/ч за 4,7 с, но делает это легко и непринужденно.

Внедорожник разгоняется уверенно, но спокойно и без драмы — в спинку сиденья не вдавливает и скорость не особо ощущается. А еще это все происходит фактически в полной тишине (хотя при необходимости авто может синтезировать звук V8). Тот же Mercedes-AMG G63 немного быстрее (4,4 с до сотни) и значительно эмоциональнее.

Какой запас хода Mercedes G580 EQ

Во время коротких тестовых заездов расход энергии достиг 41,2 кВт∙ч на 100 км — таких высоких показателей лично я еще не видел ни у одного электрокара. Конечно, это результат активной езды с педалью газа в пол и в таком режиме большой батареи емкостью 116 кВт∙ч хватит примерно на 280 км.

Энергозатраты достигают 41,2 кВт∙ч на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Если ездить аккуратнее, то запас хода Mercedes G580 EQ достигнет 350 или может даже 400 км. Паспортный показатель — 473 км (по циклу WLTP).

Управляемость Mercedes G580 EQ Mercedes G580 EQ

Чем приятно удивил электромобиль Mercedes G580 EQ, так это комфортом. Он тише, а езда в нем мягче, чем в бензиновом варианте, даже несмотря на то, что сохранена зависимая задняя подвеска. К тому же, благодаря батарее в днище центр тяжести ниже и электрический "Гелендваген" на удивление мало кренится в поворотах.

Вместо запаски установлен бокс для зарядного кабеля Фото: Тарас Брязгунов

При этом новый Mercedes G580 EQ остается настоящим внедорожником. Его клиренс составляет 249 мм, а батарея защищена от ударов и герметизирована (можно преодолевать броды глубиной 850 мм). Есть имитация понижающей передачи и внедорожный круиз-контроль.

А еще электрический Mercedes G-Class имеет фишку — поворотные задние колеса, которые вместе с функцией векторизации тяги позволяют делать "танковый разворот" на месте.

Цена Mercedes G580 EQ Mercedes G580 EQ

А теперь самое интересное: электромобиль — это самый дешевый "Гелендваген" на данный момент. Цена Mercedes G580 EQ в Украине стартует с 6 926 207 гривен тогда, как дизельный вариант G450d стоит от 7,1 миллиона, а бензиновый G500 — от 7,6 млн. А заряженный Mercedes-AMG G63 с похожей динамикой — это уже 10,8 млн гривен.

Mercedes G580 EQ стартует до сотни за 4,7 с Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Электрификация не только не лишила "Гелендваген" его фамильных черт, но и улучшила его слабые стороны. Mercedes G580 EQ комфортнее, лучше управляется и тормозит. Он и быстрый, однако его Ахиллесова пята — энергозатраты, поэтому большого запаса хода не стоит ожидать.

Технические характеристики Mercedes G580 EQ

Тип двигателя электрический (4 шт.) Мощность двигателя, л. с. 587 Крутящий момент, Нм 1164 Коробка передач 2-ступенчатая Привод полный Запас хода, км 473 Макс. скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 4,7 Емкость батареи, кВт∙ч 116

