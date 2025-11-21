В Киеве заметили редкий заряженный седан BMW 90-х: их изготовили всего 202 (фото)

В Киеве засветился культовый седан BMW 7 Series E38 в исполнении от Alpina. Авто с 387-сильным V12 способно развить более 280 км/ч.

Этот BMW Alpina B12 5.7 — настоящий раритет, ведь с 1995 по 1998 год изготовили всего 202 авто. Фотографии заряженного седана появились на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Седан оснащен 387-сильным V12 Фото: Topcars UA

В основе Alpina B12 5.7 лежит флагманский седан BMW 750i E38. Автомобиль изготавливался небольшими партиями, ведь в 90-х объемы производства Alpina были значительно меньше, чем сейчас.

Специалисты Alpina увеличили объем двигателя V12 с 5,4 до 5,7 л. Мощность выросла с 326 до 387 л. с., а пиковый крутящий момент — с 490 до 560 Н∙м.

В салоне установили спортвини руль и кресла Фото: Alpina

С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, а максимальная скорость составляет 282 км/ч. Также доработали ходовую BMW 750i.

Фото: Topcars UA

Отличить Alpina B12 5.7 от стандартного BMW 7 Series E38 можно по иным бамперам, обвесу и четырем выхлопным трубам. Также установлены фирменные колесные диски Alpina, а боковины украшает золотистая графика. В салоне установлены спортивные руль и сиденья, а в отделке использовали кожу и дерево.

