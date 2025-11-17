В Украине на огороде ржавел культовый спорткар BMW M3 80-х (фото)

Легендарное купе BMW M3 E30 стояло под открытым небом на огороде в Украине. Раритетное спортивное авто заброшено и нуждается в реставрации.

Редкий спорткар BMW M3 E30 бросили в Одесской области. Об автомобиле рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Спорткар длительное время простоял на огороде Фото: Roma Urraco

По его словам, это купе BMW M3 первого поколения длительное время простояло на огороде под открытым небом. Позже автомобиль пытались продать. Цена BMW M3 E30 изначально составила 15 000 долларов, позже ее увеличили до $35 000.

Состояние авто оставляет желать лучшего Фото: Roma Urraco

Состояние BMW M3 E30 оставляет желать лучшего. Спорткар разобран и его реставрация будет довольно недешевой.

Купе BMW M3 первой генерации сейчас очень ценится коллекционерами. Экземпляры в хорошем состоянии сейчас до $90 000.

BMW M3 E30 нуждается в реставрации Фото: Roma Urraco

Заряженный BMW M3 E30 выпускался с 1986 по 1991 год. Всего собрали 17 970 купе и кабриолетов всех модификаций.

Авто оснащено 2,3-литровым двигателем на 200 сил Фото: Roma Urraco

Спорткар BMW M3 E30 оснащен четверкой S14, которая в стандартной 2,3-литровой версии развивает 200 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, а максимальная скорость составляет 235 км/ч.

BMW M3 первого поколения ценится коллекционерами Фото: BMW

Кроме того, автомобилю доработали ходовую и тормоза. От стандартного купе BMW 3 Series E30 его можно отличить по расширенным крыльям, обвесу и спойлеру. В салоне установили спортивные руль и кресла.

