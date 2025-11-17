В Украине на огороде ржавел культовый спорткар BMW M3 80-х (фото)
Легендарное купе BMW M3 E30 стояло под открытым небом на огороде в Украине. Раритетное спортивное авто заброшено и нуждается в реставрации.
Редкий спорткар BMW M3 E30 бросили в Одесской области. Об автомобиле рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.
По его словам, это купе BMW M3 первого поколения длительное время простояло на огороде под открытым небом. Позже автомобиль пытались продать. Цена BMW M3 E30 изначально составила 15 000 долларов, позже ее увеличили до $35 000.
Состояние BMW M3 E30 оставляет желать лучшего. Спорткар разобран и его реставрация будет довольно недешевой.Важно
Купе BMW M3 первой генерации сейчас очень ценится коллекционерами. Экземпляры в хорошем состоянии сейчас до $90 000.
Заряженный BMW M3 E30 выпускался с 1986 по 1991 год. Всего собрали 17 970 купе и кабриолетов всех модификаций.
Спорткар BMW M3 E30 оснащен четверкой S14, которая в стандартной 2,3-литровой версии развивает 200 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, а максимальная скорость составляет 235 км/ч.
Кроме того, автомобилю доработали ходовую и тормоза. От стандартного купе BMW 3 Series E30 его можно отличить по расширенным крыльям, обвесу и спойлеру. В салоне установили спортивные руль и кресла.
Между прочим, недавно в Киеве нашли знаменитый BMW 90-х с очень малым пробегом. Авто долгое время простояло в гараже.
Также Фокус рассказывал, что в Украине обнаружили редкий BMW 70-х с интересной историей.