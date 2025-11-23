Їздить боком: у Києві з'явився лімітований 830-сильний електрокар Hummer за $145000 (фото)

У Києві помітили електромобіль Hummer лімітованої серії Omega Edition. Потужний 830-сильний позашляховик має запас ходу понад 500 км і вміє їздити боком.

Електрокар GMC Hummer EV SUV 2024 року у виконанні Omega Edition випустили накладом у 1108 екземплярів. Фото Hummer опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Чохол запасного колеса прикрасили зображенням планети Нептун Фото: Topcars UA

Ціна GMC Hummer EV Omega Edition в Україні становить 145 000 доларів. П'ятиметровий позашляховик вирізняється блакитним матовим кольором Neptune Blue та 35-дюймовими позашляховими шинами на чорних дисках.

У салоні змінено оздоблення. Чохол запасного колеса прикрашено зображення планети Нептун, а на динаміки аудіосистеми Bose нанесли схему Моря Спокою на Місяці. Авто має два багажники — спереду і ззаду.

Електромобіль GMC Hummer EV SUV у версії Omega Edition випускали лише в топовому виконанні на 830 к. с. і 1350 Н∙м. Авто масою 4 тонни (для нього потрібні водійські права категорії С1) розганяється до сотні за 3,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Салон вирізняється особливим оздобленням Фото: Topcars UA Ціна позашляховика становить $145 000 Фото: Topcars UA На динаміки аудіосистеми нанесли зображення Моря Спокою на Місяці Фото: Topcars UA Позашляховик має два багажники Фото: Topcars UA Фото: Topcars UA

Велика батарея ємністю 212 кВт∙год забезпечує запас ходу 540 км. GMC Hummer EV SUV оснащений пневмопідвіскою зі змінним (257-406 мм) кліренсом, а керовані задні колеса дозволяють їздити боком.

