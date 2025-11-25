Брутальний дизайн і 800 сил: кабріолет "Гелендваген" повертається на ринок (фото, відео)

У лінійці Mercedes G-Class знову з'явився кабріолет. Нову модель запропонують із потужним V8 у дорожньому або позашляховому виконанні.

Новий кабріолет "Гелендваген" розробили не в Mercedes-Benz – це творіння Brabus. Проєкт назвали Brabus 800 Cabrio, а його подробиці розкрили на сайті ательє.

За основу для доопрацювання взяли Mercedes-AMG G63. Йому зрізали дах та встановили м’який верх із карбоновим каркасом. Завдяки електроприводу він складається за 20 секунд.

Стандартний Mercedes Brabus 800 Cabrio має регульований кліренс Фото: brabus.com

Крім того, "Гелендваген" отримав усі традиційні атрибути Brabus – особливу решітку радіатора, карбонові капот, розширювачі арок та декор. Стандартними є 24-дюймові диски. Салон оздоблений дорогою шкірою та карбоном, а комплектацію поповнила регульована підвіска зі змінним кліренсом.

Салон оздоблений шкірою і карбоном Фото: brabus.com

Варіант підвищеної прохідності Mercedes Brabus XLP800 Cabrio отримав 22-дюймові позашляхові шини та портальні мости, завдяки яким кліренс зріс до 480 мм.

Цифрове позначення в назві вказує, що потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 800 сил. Розгін до 100 км/год займає 4 секунди у стандартній версії та 4,6 с – в Brabus XLP800 Cabrio. Максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год і 210 км/год, відповідно.

Brabus XLP800 Cabrio отримав портальні мости Фото: brabus.com

Усього випустять сотню кабріолетів – по 50 одиниць кожної версії. Ціна Mercedes Brabus 800 Cabrio становить 761 500 євро, а Brabus XLP800 Cabrio – 887 600 євро.

