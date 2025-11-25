Підтримайте нас RU
Брутальний дизайн і 800 сил: кабріолет "Гелендваген" повертається на ринок (фото, відео)

Brabus XLP800 Cabrio
Brabus відродив кабріолет Mercedes G-Class | Фото: brabus.com

У лінійці Mercedes G-Class знову з'явився кабріолет. Нову модель запропонують із потужним V8 у дорожньому або позашляховому виконанні.

Новий кабріолет "Гелендваген" розробили не в Mercedes-Benz – це творіння Brabus. Проєкт назвали Brabus 800 Cabrio, а його подробиці розкрили на сайті ательє.

За основу для доопрацювання взяли Mercedes-AMG G63. Йому зрізали дах та встановили м’який верх із карбоновим каркасом. Завдяки електроприводу він складається за 20 секунд.

Mercedes Brabus 800
Стандартний Mercedes Brabus 800 Cabrio має регульований кліренс
Фото: brabus.com

Крім того, "Гелендваген" отримав усі традиційні атрибути Brabus – особливу решітку радіатора, карбонові капот, розширювачі арок та декор. Стандартними є 24-дюймові диски. Салон оздоблений дорогою шкірою та карбоном, а комплектацію поповнила регульована підвіска зі змінним кліренсом.

Салон Mercedes G-Class
Салон оздоблений шкірою і карбоном
Фото: brabus.com

Варіант підвищеної прохідності Mercedes Brabus XLP800 Cabrio отримав 22-дюймові позашляхові шини та портальні мости, завдяки яким кліренс зріс до 480 мм.

Цифрове позначення в назві вказує, що потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 800 сил. Розгін до 100 км/год займає 4 секунди у стандартній версії та 4,6 с – в Brabus XLP800 Cabrio. Максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год і 210 км/год, відповідно.

Brabus XLP800
Brabus XLP800 Cabrio отримав портальні мости
Фото: brabus.com

Усього випустять сотню кабріолетів – по 50 одиниць кожної версії. Ціна Mercedes Brabus 800 Cabrio становить 761 500 євро, а Brabus XLP800 Cabrio – 887 600 євро.

