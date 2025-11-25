От создателя McLaren F1: самый дорогой суперкар в мире продали за $20 миллионов (фото)

Один из пяти выпущенных Gordon Murray S1 LM ушел с молотка за 20,6 миллиона долларов. Новый трехместный суперкар на 700 сил является современным преемником легендарного McLaren F1.

Самый первый Gordon Murray S1 LM продали на аукционе во время Гран-при Лас-Вегаса в "Формуле-1" и это самый дорогой современный суперкар. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Суперкар является преемником знаменитого McLaren F1 LM Фото: RM Sotheby's

Суперкар Gordon Murray S1 LM стал одним из самых дорогих новых авто на рынке. Его владелец сможет не только насладиться управлением, но и примет участие в финальной доводке авто вместе с его создателем Гордоном Марри и присоединится к испытаниям вместе с известным гонщиком Дарио Франкитти.

В салоне водитель сидит по центру Фото: Gordon Murray Automotive

Новый Gordon Murray S1 LM — своеобразный трибьют легендарному суперкару McLaren F1 LM. Гордон Марри является автором обеих моделей.

Суперкар внешне напоминает McLaren F1 LM — имеет похожий силуэт, такие же рельефные боковины, четыре круглых фонаря и гигантское антикрыло сзади. Салон Gordon Murray S1 LM также повторяет компоновку знаменитого предка: водитель сидит по центру, а двое пассажиров — по бокам.

Моторный отсек отделан натуральным золотом Фото: RM Sotheby's

Новый Gordon Murray S1 LM оснащен высокооборотным 4,3-литровым V12 от производителя двигателей для "Формулы-1" Cosworth. Этот мотор развивает 700 л.с. при 12 100 об/мин и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Как и в McLaren F1, моторный отсек отделан золотом для лучшего отвода тепла.

