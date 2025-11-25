От создателя McLaren F1: самый дорогой суперкар в мире продали за $20 миллионов (фото)
Один из пяти выпущенных Gordon Murray S1 LM ушел с молотка за 20,6 миллиона долларов. Новый трехместный суперкар на 700 сил является современным преемником легендарного McLaren F1.
Самый первый Gordon Murray S1 LM продали на аукционе во время Гран-при Лас-Вегаса в "Формуле-1" и это самый дорогой современный суперкар. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
Суперкар Gordon Murray S1 LM стал одним из самых дорогих новых авто на рынке. Его владелец сможет не только насладиться управлением, но и примет участие в финальной доводке авто вместе с его создателем Гордоном Марри и присоединится к испытаниям вместе с известным гонщиком Дарио Франкитти.
Новый Gordon Murray S1 LM — своеобразный трибьют легендарному суперкару McLaren F1 LM. Гордон Марри является автором обеих моделей.
Суперкар внешне напоминает McLaren F1 LM — имеет похожий силуэт, такие же рельефные боковины, четыре круглых фонаря и гигантское антикрыло сзади. Салон Gordon Murray S1 LM также повторяет компоновку знаменитого предка: водитель сидит по центру, а двое пассажиров — по бокам.
Новый Gordon Murray S1 LM оснащен высокооборотным 4,3-литровым V12 от производителя двигателей для "Формулы-1" Cosworth. Этот мотор развивает 700 л.с. при 12 100 об/мин и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Как и в McLaren F1, моторный отсек отделан золотом для лучшего отвода тепла.
