На аукцион выставили легендарное авто Джона Уика (фото, видео)

В Париже на аукцион выставили особенный Ford Mustang 1969 года. Спортивное авто снималось в фильме "Джон Уик 2".

За авто Джона Уика планируют получить до 200 000 евро, что примерно в четыре раза больше, чем в среднем за Ford Mustang 1969 года. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома Bonhams.

Это авто — один из пяти Ford Mustang Mach I, которые использовались в 2017 году на съемках экшна "Джон Уик 2". Именно его снимали в эффектной сцене погони с Киану Ривзом за рулем.

Ford Mustang получил повреждения во время съемок, однако его решили не ремонтировать, чтобы сохранить авто в том виде, в котором его можно увидеть в кино.

Ford Mustang Mach I имеет номера американского штата Нью-Джерси. Аутентичность авто Джона Уика подтверждена сертификатом.

Характеристики Ford Mustang не раскрываются. По сюжету фильма, жена подарила Джону Вику раритетный лимитированный Ford Mustang Boss 429 с 7,0-литровым 375-сильным V8, позаимствованным из гоночного авто серии NASCAR. Такой спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с и развить более 200 км/ч. Впрочем, для съемок использовали более дешевые и не такие редкие Ford Mustang.

