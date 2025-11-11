27-литровый "Зверь": на аукцион выставили легковое авто с самым большим в мире двигателем (фото)

В Великобритании выставили на аукцион выставили невероятное авто The Beast 1972 года. Его оснастили огромным 27-литровым двигателем Rolls-Royce от истребителя Spitfire.

За единственный сохранившийся The Beast ("Зверь") планируют получить от 75 000 до 100 000 фунтов стерлингов ($99 000 — 132 000). Об уникальном автомобиле рассказали на сайте аукциона Historics.

The Beast разогнали до 294 км/ч Фото: historic-uk

The Beast — детище британского конструктора Джона Додда. Он решил создать авто с гигантским двигателем и изначально планировал оснастить его танковым мотором, однако в конце концов остановил свой выбор на 27-литровом V12 Rolls-Royce Merlin от легендарного истребителя Второй мировой войны Supermarine Spitfire.

27-литровый двигатель Rolls-Royce Merlin позаимствовали у истребителя Supermarine Spitfire Фото: historic-uk

Точная мощность исполинского двигателя неизвестна — она составляет примерно 750-850 л.с. Пиковый крутящий момент — 1030 Нм. Справиться с этой мощью призван усиленный 3-ступенчатый автомат от General Motors. Джон Додд утверждал, что во время испытаний на немецком автобане разогнал The Beast до 294 км/ч.

В основе авто лежит прочная стальная рама. Специально для него создали стеклопластиковый кузов универсал с длиннющим капотом. Решетку радиатора позаимствовали у Rolls-Royce. Салон отделали кожей и деревом. Также The Beast имеет независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах.

Недавно отреставрировали салон авто Фото: historic-uk

Всего выпустили всего два The Beast, причем одно авто сгорело в гараже. Нынешний владелец приобрел машину после смерти Джона Додда в декабре 2023 года. "Зверя" обновили — оклеили серебристой пленкой и от реставрировали его салон.

