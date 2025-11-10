Миниатюрный 40-летний хэтчбек Renault ушел с молотка по цене Mercedes S-Class (фото)

В Великобритании на аукционе продали компактный хэтчбек Renault 5 1984 года. За миниатюрное городское авто отдали 88 875 фунтов стерлингов ($116 700).

Такая цена Renault 5 на уровне нового Mercedes S-Class обусловлена тем, что с молотка ушла редкая заряженная версия Turbo 2. Таких авто изготовили всего 3170. О раритетете рассказали на сайте аукциона Historics.

Хэтчбек способен развить 209 км/ч Фото: historic-uk

Renault 5 Turbo 2 — довольно нетипичный заряженный хэтчбек, который существенно отличается от стандартной модели. Дело в том, что его двигатель перенесли назад, да и привод у него задний, а не передний.

Двигатель Renault 5 Turbo 2 расположен сзади Фото: historic-uk

Все Renault 5 Turbo 2 комплектовались 1,4-литровым турбомотором на 160 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 209 км/ч.

Заряженный хэтчбек Renault 5 Turbo 2 имеет независимую подвеску всех колес и дисковые тормоза. Отличить его можно по обвесу и расширенным крыльям.

В салоне установлен каркас безопасности Фото: historic-uk

Конкретно этот Renault 5 Turbo 2 был демонстрационным авто у немецкого дилера и мало эксплуатировался. Его пробег составляет 25 346 км. К тому же, его укомплектовали каркасом безопасности и спортивным выхлопом.

