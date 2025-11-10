Мініатюрний 40-річний хетчбек Renault пішов із молотка за ціною Mercedes S-Class (фото)

У Великій Британії на аукціоні продали компактний хетчбек Renault 5 1984 року. За мініатюрне міське авто віддали 88 875 фунтів стерлінгів ($116 700).

Така ціна Renault 5 на рівні нового Mercedes S-Class обумовлена тим, що з молотка пішла рідкісна заряджена версія Turbo 2. Таких авто виготовили лише 3170. Про раритет розповіли на сайті аукціону Historics.

Хетчбек здатен розвинути 209 км/год Фото: historic-uk

Renault 5 Turbo 2 – доволі нетиповий заряджений хетчбек, який суттєво відрізняється від стандартної моделі. Річ у тім, що його двигун перенесли назад, та й привід у нього задній, а не передній.

Двигун Renault 5 Turbo 2 розташований ззаду Фото: historic-uk

Усі Renault 5 Turbo 2 комплектували 1,4-літровим турбомотором на 160 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,9 с, а максимальна швидкість становить 209 км/год.

Заряджений хетчбек Renault 5 Turbo 2 має незалежну підвіску всіх коліс та дискові гальма. Відрізнити його можна за обвісом та розширеними крилами.

У салоні встановлено каркас безпеки Фото: historic-uk

Конкретно цей Renault 5 Turbo 2 був демонстраційним авто у німецького дилера і мало експлуатувався. Його пробіг становить 25 346 км. До того ж, його укомплектували каркасом безпеки та спортивним вихлопом.

