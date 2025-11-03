Найпотужніше авто 70-х років повертають у виробництво (фото, відео)

Chevrolet Chevelle 1970 року повертається на ринок. Спортивне авто збереже величезний 7,4-літровий V8, потужність якого може сягати 1500 сил.

Знамените купе Chevrolet Chevelle вирішили відродити у США. Його випускатимуть невеликими серіями та продаватимуть за ціною від 195 000 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Chevrolet Chevelle відтворила компанія Trans Am Worldwide із Флориди. Проєкт назвали Chevelle 70/SS. В основі авто лежить сучасна платформа Chevrolet Camaro останнього покоління. Запропонують купе і кабріолет.

Авто зовні нагадує знаменитого предка

Зовні купе Chevrolet Chevelle 70/SS копіює легендарного предка. У нього схожий силует із довгим капотом, знайома решітка радіатора та чотири круглі фари. Салон залишився від Chevrolet Camaro, проте в оздоблення додали карбону.

Відео дня

Важливо

Stellantis повертає у виробництво потужні седан і кросовер із двигуном Ferrari (фото)

Новий Chevrolet Chevelle запропонують у кількох версіях із двигунами V8 такого ж об’єму, як і в оригінальної моделі 1970 року.

В оздобленні салону використали карбон

Зокрема, базовий Chevelle 70/SS отримає 5,7-літровий мотор потужністю 425 к. с. в атмосферному виконанні та 675 або 800 сил – із механічним компресором. Варіант Heritage комплектуватимуть 6,6-літровим V8, який доступний у 800-сильному компресорному варіанті та 900-сильній версії із двома турбінами.

У лінійці є кабріолет

Топовий Chevrolet Chevelle 454 LS6 X Limited Edition оснастять величезним 7,4-літровим двигуном, який розвиває 900 к. с. із компресором та 1000 або 1500 к. с. – із турбонаддувом. Випустять лише 60 7,4-літрових Chevelle 70/SS — по 20 одиниць різної потужності.

Chevrolet Chevelle комплектуватимуть великими V8 потужністю до 1500 сил

Chevrolet Chevelle 1970 року – культова колекційна модель. Її топовий варіант LS6 із 7,4-літровим V8 розвивав 450 к. с. і був найпотужнішим серійним авто у світі. Зараз ціна Chevrolet Chevelle LS6 подекуди сягає $600 000.

До речі, нещодавно у виробництво надійшов клон Chevrolet Suburban 80-х на базі Toyota RAV4.

Також Фокус повідомляв, що в Естонії відроджують Range Rover 2000-х.