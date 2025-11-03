Самое мощное авто 70-х годов возвращают в производство (фото, видео)

Chevrolet Chevelle 1970 года возвращается на рынок. Спортивное авто сохранит огромный 7,4-литровый V8, мощность которого может достигать 1500 сил.

Знаменитое купе Chevrolet Chevelle решили возродить в США. Его будут выпускать небольшими сериями и продавать по цене от 195 000 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Chevrolet Chevelle воссоздала компания Trans Am Worldwide из Флориды. Проект назвали Chevelle 70/SS. В основе авто лежит современная платформа Chevrolet Camaro последнего поколения. Предложат купе и кабриолет.

Авто внешне напоминает знаменитого предка

Внешне купе Chevrolet Chevelle 70/SS копирует легендарного предка. У него похожий силуэт с длинным капотом, знакомая решетка радиатора и четыре круглые фары. Салон остался от Chevrolet Camaro, однако в отделку добавили карбона.

Новый Chevrolet Chevelle предложат в нескольких версиях с двигателями V8 такого же объема, как и у оригинальной модели 1970 года.

В отделке салона использовали карбон

В частности, базовый Chevelle 70/SS получит 5,7-литровый мотор мощностью 425 л. с. в атмосферном исполнении и 675 или 800 сил — с механическим компрессором. Вариант Heritage будет комплектоваться 6,6-литровым V8, который доступен в 800-сильном компрессорном варианте и 900-сильной версии с двумя турбинами.

В линейке есть кабриолет

Топовый Chevrolet Chevelle 454 LS6 X Limited Edition оснастят огромным 7,4-литровым двигателем, который развивает 900 л. с. с компрессором и 1000 или 1500 л. с. — с турбонаддувом. Выпустят всего 60 7,4-литровых Chevelle 70/SS — по 20 единиц разной мощности.

Chevrolet Chevelle будут комплектовать большими V8 мощностью до 1500 сил

Chevrolet Chevelle 1970 года — культовая коллекционная модель. Ее топовый вариант LS6 с 7,4-литровым V8 развивал 450 л. с. и был самым мощным серийным авто в мире. Сейчас цена Chevrolet Chevelle LS6 кое-где достигает $600 000.

Кстати, недавно в производство поступил клон Chevrolet Suburban 80-х на базе Toyota RAV4.

Также Фокус сообщал, что в Эстонии возрождают Range Rover 2000-х.