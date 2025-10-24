Stellantis возвращает в производство мощные седан и кроссовер с двигателем Ferrari (фото)

Заряженные Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio возвращаются на рынок. Спортивные седан и кроссовер сохранят турбошестерню от Ferrari.

Варианты Quadrifoglio вернутся в линейку кроссовера Alfa Romeo Stelvio и седана Giulia в 2026 году. Эту информацию уже подтвердили в концерне Stellantis, сообщает сайт Motor1.

Заряженные авто оснащены двигателем от Ferrari Фото: Alfa Romeo

Заряженные Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и Stelvio Quadrifoglio прекратили производить в июне прошлого года. Ожидалось, что вскоре дебютируют новые Alfa Romeo Stelvio и Giulia следующего поколения, которые будут электромобилями и в исполнении Quadrifoglio будут иметь 1000-сильные установки.

Впрочем, разработка новых Alfa Romeo Giulia и Stelvio затягивается, поскольку в Stellantis все же решили добавить версии с двигателями внутреннего сгорания (скорее всего, это будут гибриды). Это требует доработки платформы STLA Large.

Пока 1000-сильные электромобили Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и Stelvio Quadrifoglio не вышли, на конвейер решили вернуть их предшественников с 2,9-литровым бензиновым V6 твин-турбо, разработанным специалистами Ferrari.

Этот двигатель развивает 520 л. с. Обе модели способны разогнаться до сотни менее чем за 4 с. Максимальная скорость Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio составляет 307 км/ч, а Stelvio Quadrifoglio — 283 км/ч.

