Stellantis повертає у виробництво потужні седан і кросовер із двигуном Ferrari (фото)
Заряджені Alfa Romeo Giulia і Stelvio Quadrifoglio повертаються на ринок. Спортивні седан і кросовер збережуть турбошістку від Ferrari.
Варіанти Quadrifoglio повернуться в лінійку кросовера Alfa Romeo Stelvio та седана Giulia в 2026 році. Цю інформацію вже підтвердили у концерні Stellantis, повідомляє сайт Motor1.
Заряджені Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio і Stelvio Quadrifoglio припинили виробляти в червні минулого року. Очікувалося, що невдовзі дебютують нові Alfa Romeo Stelvio і Giulia наступного покоління, які будуть електромобілями і у виконанні Quadrifoglio матимуть 1000-сильні установки.
Утім, розробка нових Alfa Romeo Giulia і Stelvio затягується, оскільки у Stellantis все ж вирішили додати версії із двигунами внутрішнього згоряння (скоріше за все, це будуть гібриди). Це вимагає доопрацювання платформи STLA Large.
Поки 1000-сильні електромобілі Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio і Stelvio Quadrifoglio не вийшли, на конвеєр вирішили повернути їхніх попередників із 2,9-літровим бензиновим V6 твін-турбо, розробленим спеціалістами Ferrari.
Цей двигун розвиває 520 к. с. Обидві моделі здатні розігнатися до сотні менш ніж за 4 с. Максимальна швидкість Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio становить 307 км/год, а Stelvio Quadrifoglio – 283 км/год.
