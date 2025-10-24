Stellantis повертає у виробництво потужні седан і кросовер із двигуном Ferrari (фото)

Заряджені Alfa Romeo Giulia і Stelvio Quadrifoglio повертаються на ринок. Спортивні седан і кросовер збережуть турбошістку від Ferrari.

Варіанти Quadrifoglio повернуться в лінійку кросовера Alfa Romeo Stelvio та седана Giulia в 2026 році. Цю інформацію вже підтвердили у концерні Stellantis, повідомляє сайт Motor1.

Заряджені авто оснащені двигуном від Ferrari Фото: Alfa Romeo

Заряджені Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio і Stelvio Quadrifoglio припинили виробляти в червні минулого року. Очікувалося, що невдовзі дебютують нові Alfa Romeo Stelvio і Giulia наступного покоління, які будуть електромобілями і у виконанні Quadrifoglio матимуть 1000-сильні установки.

Утім, розробка нових Alfa Romeo Giulia і Stelvio затягується, оскільки у Stellantis все ж вирішили додати версії із двигунами внутрішнього згоряння (скоріше за все, це будуть гібриди). Це вимагає доопрацювання платформи STLA Large.

Відео дня

Важливо

Повернення легенди: в Естонії відроджують класичний Range Rover 2000-х (фото)

Поки 1000-сильні електромобілі Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio і Stelvio Quadrifoglio не вийшли, на конвеєр вирішили повернути їхніх попередників із 2,9-літровим бензиновим V6 твін-турбо, розробленим спеціалістами Ferrari.

Цей двигун розвиває 520 к. с. Обидві моделі здатні розігнатися до сотні менш ніж за 4 с. Максимальна швидкість Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio становить 307 км/год, а Stelvio Quadrifoglio – 283 км/год.

Між іншим, нещодавно Alfa Romeo презентувала конкурента BMW X1 та Audi Q3.

Також Фокус розповідав, що Volkswagen призупинив випуск Golf і Tiguan.