Італійці презентували доступнішого конкурента BMW X1 та Audi Q3 (фото)

Представлена нова Alfa Romeo Tonale 2026. Компактний преміальний кросовер змінився зовні та отримав доопрацьовані двигуни.

Кросовер Alfa Romeo Tonale пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж до кінця року. Подробиці нової моделі розкрили на сайті концерну Stellantis.

Модель пропонують у бензинових, дизельних і плагін-гібридних версіях Фото: Stellantis

4,5-метрова Alfa Romeo Tonale конкурує з Audi Q3 та BMW X1. Оновлена модель пізнається за зміненою передньою частиною з інакшою решіткою радіатора та агресивнішим бампером. Також запропонували нові колісні диски діаметром від 17 до 20 дюймів.

У салоні Alfa Romeo Tonale 2026 встановили новий круглий селектор КПП, а також покращили внутрішнє оздоблення.

У салоні замінили селектор КПП Фото: Stellantis

Базова комплектація Alfa Romeo Tonale тепер включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік та набір систем безпеки.

Топовий варіант Veloce додає матричні фари, шкіряний салон, навігацію, адаптивні амортизатори, обігрів керма, електропривід, підігрів та вентиляцію передніх сидінь.

Внутрішнє оздоблення покращили Фото: Stellantis

Лінійка двигунів зазнала змін. На різних ринках нова Alfa Romeo Tonale буде доступна з бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (175 к. с.) і 2,0 л (272 к. с.), 1,6-літровим 130-сильним турбодизелем та плагін-гібридними установками на 190 і 270 к. с. Залишаться варіанти з переднім і повним приводом.

