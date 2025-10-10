Економваріант: FIAT випустив недорогий кросовер за 16 тисяч євро (фото)

Лінійку FIAT Grande Panda поповнила нова початкова версія. Дешевий міський кросовер витрачає всього 5,7 л на 100 км.

Новий FIAT Grande Panda у базовому виконанні вийде на європейський ринок на початку 2026 року і буде коштувати від 15 900 євро. Про це повідомляється на сайті L’Argus.

Найдешевший крос-хетчбек FIAT Grande Panda отримав силовий агрегат від побратима по концерну Stellantis Citroen C3, який вже продається в Україні. 1,2-літровий бензиновий турбомотор на 100 к. с. працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Середня витрата пального становить 5,7 л/100 км.

У салоні немає центрального тачскріна, але є цифровий щиток приладів Фото: Fiat

Новий FIAT Grande Panda у базовому варіанті Pop має сталеві колеса і нефарбовані дзеркала, а в його салоні відсутній сенсорний дисплей мультимедіа. Разом із тим, зберегли цифровий щиток приладів, також комплектація включає передні електросклопідіймачі, кондиціонер, парктронік та систему автоматичного гальмування.

За 18 400 євро пропонують кросовер FIAT Grande Panda Icona зі світлодіодною оптикою, мультимедійною системою Uconnect та задніми електросклопідіймачами. Стільки ж коштує і "м’який" гібрид на 110 к. с. із роботизованою КПП.

