Экономвариант: FIAT выпустил недорогой кроссовер за 16 тысяч евро (фото)

Линейку FIAT Grande Panda пополнила новая начальная версия. Дешевый городской кроссовер расходует всего 5,7 л на 100 км.

Новый FIAT Grande Panda в базовом исполнении выйдет на европейский рынок в начале 2026 года и будет стоить от 15 900 евро. Об этом сообщается на сайте L'Argus.

Самый дешевый кросс-хэтчбек FIAT Grande Panda получил силовой агрегат от собрата по концерну Stellantis Citroen C3, который уже продается в Украине. 1,2-литровый бензиновый турбомотор на 100 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Средний расход топлива составляет 5,7 л/100 км.

В салоне нет центрального тачскрина, но есть цифровой щиток приборов Фото: Fiat

Новый FIAT Grande Panda в базовом варианте Pop имеет стальные колеса и неокрашенные зеркала, а в его салоне отсутствует сенсорный дисплей мультимедиа. Вместе с тем, сохранили цифровой щиток приборов, также комплектация включает передние электростеклоподъемники, кондиционер, парктроник и систему автоматического торможения.

Важно

За 18 400 евро предлагают кроссовер FIAT Grande Panda Icona со светодиодной оптикой, мультимедийной системой Uconnect и задними электростеклоподъемниками. Столько же стоит и "мягкий" гибрид на 110 л. с. с роботизированной КПП.

Кстати, недавно в Италии представили недорогой кроссовер за 20 000 евро с заводским ГБО.

Также Фокус рассказывал об электрокроссовере от General Motors за $9000.