В Италии представили недорогой кроссовер за 20 000 евро с заводским ГБО (фото)

В Италии презентовали новый EVO Cuatro. Доступный компактный кроссовер богато оснащен и предлагается с заводским ГБО.

Related video

Новый EVO Cuatro выходит на европейский рынок по цене от 19 900 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Стоит отметить, что кроссовер EVO Cuatro не является абсолютно новой моделью — это несколько доработанный Chery Tiggo 4. Дело в том, что компания EVO наладила сборку в Италии ряда китайских моделей для рынка ЕС.

Авто создали на базе Chery Tiggo 4

4,4-метровый кроссовер EVO Cuatro отличается от своего собрата Chery Tiggo 4 более агрессивной передней частью с широкой решеткой радиатора. К тому же, его задние стойки окрашены в черный цвет.

В салоне на передней панели установили два экрана. Объем багажника составляет 450-1100 л.

Важно

Самый дешевый гибрид в Украине: тест-драйв нового кроссовера MG ZS

Комплектация EVO Cuatro достаточно богата — есть 18-дюймовые диски, диодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, парктроник, камеры кругового обзора, подогрев сидений, электроприводы кресла водителя и двери багажника.

На передней панели установили два экрана

Новый EVO Cuatro оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем на 117 л. с., а за доплату доступно заводское ГБО. Пока кроссовер оснащается только 5-ступенчатой механической КПП, а позже добавят робот с двумя сцеплениями.

Кстати, вскоре в Украине появится недорогой электрифицированный кроссовер от Chery с запасом хода 1000 км.

Также Фокус рассказывал о новом электромобиле Chery QQ за $9800.