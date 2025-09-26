В Італії представили недорогий кросовер за 20 000 євро із заводським ГБО (фото)

В Італії презентували новий EVO Cuatro. Доступний компактний кросовер багато оснащений і пропонується із заводським ГБО.

Новий EVO Cuatro виходить на європейський ринок за ціною від 19 900 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Варто відзначити, що кросовер EVO Cuatro не є абсолютно новою моделлю – це дещо доопрацьований Chery Tiggo 4. Річ у тім, що компанія EVO налагодила збирання в Італії низки китайських моделей для ринку ЄС.

Авто створили на базі Chery Tiggo 4

4,4-метровий кросовер EVO Cuatro відрізняється від свого побратима Chery Tiggo 4 агресивнішою передньою частиною з широкою решіткою радіатора. До того ж, його задні стійки пофарбовані в чорний колір.

У салоні на передній панелі встановили два екрани. Об’єм багажника становить 450-1100 л.

Комплектація EVO Cuatro досить багата – є 18-дюймові диски, діодні фари, безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, датчики дощу та світла, парктронік, камери кругового огляду, підігрів сидінь, електроприводи крісла водія та дверей багажника.

На передній панелі встановили два екрани

Новий EVO Cuatro оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном на 117 к. с., а за доплату доступне заводське ГБО. Поки кросовер оснащають лише 5-ступінчастою механічною КПП, а пізніше додадуть робот із двома зчепленнями.

До речі, невдовзі в Україні з'явиться недорогий електрифікований кросовер від Chery із запасом ходу 1000 км.

Також Фокус розповідав про новий електромобіль Chery QQ за $9800.